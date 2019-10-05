威脅波多黎各女子影片主角…白男判定2仇恨犯罪 恐坐牢5年

2019-10-05 11:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



波多黎各女子遭白男威脅，白男被判犯下兩項仇恨重罪。圖／世界日報提供 分享 facebook

去年6月在網路上瘋傳有波多黎各女子在芝加哥遭白人男子威脅的影片主角圖萊巴斯（Timothy Trybus），日前由伊利諾州庫克郡法院一個陪審團判定犯下兩宗仇恨重罪，他可能面臨五年的牢獄之災。

「芝加哥論壇報」報導，圖萊巴斯聆聽陪審團裁決後掩面哭泣，這與去年受害女子伊莉哲瑞（Mia Irizarry）以手機拍到他在影片中的行為有天壤之別。

去年6月中伊莉哲瑞穿著印有波多黎各旗的T恤，在庫克郡（Cook County）森林保留區遭圖萊巴斯辱罵「你不該在美國穿這件衣服」；當時一名警察據報到場，卻站在後面毫無作為，整個經過都被伊莉哲瑞以手機拍下並在臉書公布，在全美引發軒然大波。

這起風波不僅使得該名警察幾天後在外界壓力下辭職，7月圖萊巴斯也被警方以仇恨犯罪的罪名逮捕及控罪。

圖萊巴斯最初只被控以行為不檢與攻擊等兩項輕罪罪名，引來多位地方領袖抨擊罪名太輕，後來才升級為仇恨犯罪的重罪。

圖萊巴斯將面臨最高五年刑期，但也可能緩刑；法官撤銷他的保釋、當庭扣押，並定本月21日再度開庭。

根據伊莉哲瑞公開的手機影片，當時62歲的圖萊巴斯質問「你是公民嗎？你是美國公民嗎？如果你是公民，就不應該穿這件衣服。」

在全長約37分鐘影片中，圖萊巴斯不斷質疑伊莉哲瑞，且語帶威脅說「你不要試圖改變我們美國人」。

伊莉哲瑞向試圖逼近她的圖萊巴斯說，「波多黎各是美國一部份」，並向到場的公園管理局警察柯納（Patrick Connor）求助。她告訴柯納，「我申請了公園許可，要在這邊舉辦生日慶祝會，但圖萊巴斯讓我覺得很不安，可以幫幫我嗎？」

影片顯示，柯納聽到她的求助後並未處理，反而從現場走開。

圖萊巴斯持續騷擾伊莉哲瑞，直到其他警察到場，其中一位女警將圖萊巴斯以手銬銬住帶離公園，才結束這場紛爭。