老婆和同事有染 傷心男引用200年前法律 獲賠75萬元

2019-10-05 11:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



前夫控妻子情夫破壞家庭獲判75萬元賠償。圖／世界日報提供 分享 facebook

結縭12年的妻子訴請離婚，使凱文‧霍華（Kevin Howard）覺得天塌了下來；他後來發現妻子與她的一個同事外遇，憤而控告情夫破壞家庭，8月獲法庭判給賠償75萬元。

霍華說：「她當初告訴我，她想離婚，因為我忙著工作，沒有時間陪她。」

但是，他雇的私家偵探發現他的妻子與他們都認識的同事傑尼甘（Greg Jernigan）有染。他說：「他到我家裡跟我們一起吃晚飯，大家說說笑笑無所不談。」

他認為傑尼甘存心勾引他的妻子破壞家庭，因此告上法庭。訴狀中說，他與妻子在2005年6月結婚，生了兩個孩子，婚姻生活幸福美滿，直到2016年12月妻子與情夫開始幽會。他們在2018年9月完成離婚手續。

霍華2017年8月根據北卡羅來納州的「感情離間」法提出告訴；這項1800年代制定的法律，准許夫妻控告他們認為用「不當或惡意行動」破壞婚姻的第三人。

北卡每年有200多件根據這種法律提出的告訴。美國另有五個州乃有這種法律：夏威夷、密西西比、新墨西哥、南達科他和猶他州。

霍華的律師米爾斯說，傑尼甘當初聽到自己被告時還大笑，不過現在準定笑不出來。

米爾斯每年承辦至少一件這種案子，2010年有個客戶獲賠償590萬元。在那一年北卡一個婦女指控丈夫的情婦破壞他們33年的婚姻，獲法庭判給900萬元賠償。一家貨運公司老闆的前妻2011年更獲賠償3000萬元。

律師說，這種案子大多是控告配偶的外遇對象，不過親屬如惡意干擾破壞婚姻，也可能惹上官司。

霍華提出告訴兩年多，估計律師費就花了1萬至7萬4000元，不過要實際拿到賠償很難。他說：「我提出告訴是因為我覺得讓大家瞭解婚姻的神聖非常重要。」

法庭的裁決有效期10年，在這段期間傑尼甘擁有任何財產都可能遭到留置，信用也可能受損。不過，他可以提出上訴，如上訴法庭推翻賠償裁決，可能創下判例。