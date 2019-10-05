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香港緊急法第一夜：全港機能停擺，黑幫亂入打劫？

陪審員睡過頭沒出庭 被罰10天監禁

2019-10-05 11:48世界日報 陪審員

男子因睡過頭錯過出席陪審到庭，被罰十天監禁。圖／世界日報提供
男子因睡過頭錯過出席陪審到庭，被罰十天監禁。圖／世界日報提供
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21歲佛羅里達居民薩莫維爾(Deandre Somerville)在一次民事審判中，被選為陪審員，但他8月21日開庭當天卻睡過頭而未出庭；巡迴法官卡斯特雷納克斯(John S. Kastrenakes)直接以藐視法庭判處刑事罪名，判他十天牢獄、一年緩刑，還得有150個小時社區服務、罰款223元，並寫一封至少100字的「真誠」(sincere)道歉信。

薩莫維爾已經服滿十天刑期，正對他的輕罪判刑提出上訴。他表示，8月21日當天起床，第一個反應就是：「完蛋了，我睡過頭了。」他說，應該通知法院，但對後果感到緊張。他以為自己最多只會被罰款。其實不然。薩莫維爾未出席陪審團開庭不久，警察就出現在他祖父的房子門前，也是薩莫維爾的住所。

在佛羅里達西棕櫚灘第15司法巡迴法院、一起汽車事故疏忽案件中，薩莫維爾擔任陪審團六名陪審團員之一。法官卡斯特雷納克斯表示，大家等了薩莫維爾近一個小時，但他未到場；法官也致電陪審團辦公室，欲知他在何處，「上帝沒有讓你有意外或任何可怕事情發生。你卻關了電話。」

在地區公園部門擔任兼職工作的薩莫維爾認為，自己應該受到罰款或其他方式處罰，法官判處過重，「我從未入獄，也從未被逮捕。有點覺得被貶低了。」公設辯護人辦公室在法庭文件指出，薩莫維爾協助照顧患有心臟病且行動不便的祖父。

薩莫維爾說，入獄十天感到相當難受，與冷酷可怕的罪犯一同在監牢裡。在他原擔任陪審團的民事案件擔任原告律師羅德斯(J. Freddy Rhoads)表示，陪審團員可能因各種因素沒有出席，但未出席卻沒完全通知法院，相當少見。

警察事故心臟病
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