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川普稱「大有機會」與陸達成貿易協議 拜登案是兩碼事

2019-10-05 08:30經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普周五表示，美國政府「大有機會」與中國達成貿易協議，並堅稱美中談判與他希望中方調查民主黨總統候選人拜登之間沒有關係。

川普在離開白宮前對記者表示，結束美中貿易戰的談判與針對拜登的任何調查是兩碼子事。川普指稱拜登在海外有貪汙行為。

當被問到如果中國調查拜登，他是否更有可能與其達成協議時，川普說：「一件事歸一件事，不能混為一談。我希望與中國達成貿易協議，但只在協議對我們的國家有利的前提下。」

川普說：「我將中國視為我們將努力與之達成協議的國家，我們大有機會達成協議。目前，就可能達成協議而言，我們正處於一個非常重要的階段。如果我們成功了，這將是有史以來最大規模的貿易協議。」

美中貿易高層談判訂於下周四和周五舉行，中國國務院副總理劉鶴將在華盛頓會見美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中將在周一和周二進行副部長級協商。 

周四，川普呼籲中國調查拜登，這引發外界疑慮，他的舉動再度招致外國干預美國大選的疑慮。川普上周公布了一份電話紀錄，顯示他曾要求烏克蘭總統調查拜登。

庫德洛在接受彭博電視訪問時表示，在下周的貿易談判中，中國向美國企業開放金融服務市場的議題有望取得進展，並補充說，在此輪談判開始前，美國團隊抱持「開放態度」。

庫德洛說：「一切都擺在檯面了，我們希望回到5月的狀態，那時我們（離達成協議）要近得多。」

他表示，川普的貿易團隊希望重新討論一份之前已基本達成一致的協議文本，美方指責中國在5月出爾反爾，導致談判破裂。

當時的文本包括一項米努勤談成的協議，該協議涉及取消外資在中國大陸金融服務公司的持股上限。

「我不是在放消息給你們。我只是要說，今年春天我們取得了一些非常好的進展，比如金融服務業開放，可能會談下去，」庫德洛隨後接受福斯（Fox）商業新聞頻道訪問時表示，「我是說‘可能’，總統也必須簽字同意，但不排除有好消息的可能性。」

庫德洛表示，川普政府繼續關注香港的自由和民主抗議活動，他說，這些活動可能會對談判產生影響，但他沒有具體說明如何影響。

川普：我將中國視為我們將努力與之達成協議的國家，我們大有機會達成協議。美聯社
川普：我將中國視為我們將努力與之達成協議的國家，我們大有機會達成協議。美聯社
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