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克魯曼：美經濟陷局部衰退 是川普自作自受

2019-10-04 23:23經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國總統川普常愛誇耀國內經濟有多強，把功勞往自己身上攬。經濟學家克魯曼（Paul Krugman）則指出，川普其實只是延續前總統歐巴馬任內已展開的擴張期罷了，而近來美國經濟由盛轉衰的警鈴大作，川普只能怪自己，怨不得別人。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在4日刊出的紐約時報專欄撰文指出，按目前情況看來，川普可能會締造一項罕見紀錄：成為現代美國史上第一位經濟被自己政策搞砸的總統。

克魯曼說，美國經濟榮枯的功勞和罪過往往會記在總統頭上，但導致經濟改善或惡化的事件通常與總統個人行動沒什麼直接關聯。例如把雷根送進白宮的停滯性通膨，並不是卡特總統一手造成的；讓柯林頓選上總統的經濟疲弱，禍首也不是老布希總統；就連小布希總統，要他為2008年金融海嘯負全責，也很牽強。

至於2015-2016年的「迷你衰退 」，那波可能協助把川普送入白宮的製造業景氣下沉，主要是因為能源價格大跌所致，而不是因為歐巴馬政策使然。

如今，美國經濟又遭遇另一波局部下沉。製造業景氣再萎縮，農業也受重創。整體產值和就業仍在成長，但克魯曼指出，美國「約五分之一的經濟實質上已陷入衰退」。

但克魯曼說，有別於前幾任總統任內經濟沉淪只是因為「運氣不好」，川普任內經濟由盛轉衰，卻是因為他搬磚頭砸自己的腳，選擇挑起他以為「很容易打贏」的貿易戰。

結果，深深倚賴出口市場的美國農業在美中互祭關稅下首當其衝，農民飽受其苦；航運業可能也是另一個明顯受害者，因為關稅戰導致國際貿易量萎縮；卡車貨運業已陷入衰退；製造業理應是川普關稅保護傘下的受惠者，卻反而大受貿易戰打擊，難逃衰退厄運。

何以致此？克魯曼指出，川普和他的顧問有兩點失算。一，美國許多製造商深深依賴從海外進口的零件，貿易戰卻打亂他們的供應鏈。二，川普貿易政策不僅保護主義色彩濃烈，還變化莫測，給國內外企業製造出極大的不確定性，迫使他們擱置投資和招聘計畫，靜觀其變。

因此，是川普自己把美國經濟搞砸的，以致現在陷入「局部衰退」，儘管目前為止還未到「全面衰退」的地步，但就政治上而言對他必定構成傷害，因為現實情況使他誇下的海口不攻自破。而且，在2016年川普險勝的搖擺州，製造業承受的痛楚似乎特別劇烈。

川普顯然已感受到這股壓力，但這不表示他會認錯和負責，從過去幾個月來他頻頻把經濟轉弱歸咎於聯準會（Fed），即可見一斑。

下一步川普會怎麼做呢？克魯曼語帶幽默地推測，川普可能把糟糕的經濟數據斥之為「假新聞」。可怕的是，還是會有大約35%的美國民眾對川普說辭信以為真。

最近發布的數據加深市場對經濟衰退山雨欲來的憂慮，經濟學家認為，美國總統川普發動的...
最近發布的數據加深市場對經濟衰退山雨欲來的憂慮，經濟學家認為，美國總統川普發動的貿易戰是造成經濟惡化的一大因素。歐新社
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