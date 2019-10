洗白電話門?川普稱調查拜登父子是為打擊貪腐

2019-10-04 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美國總統川普涉嫌施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登父子的「電話門」風波持續延燒,還在3日公開要求中國大陸也該調查拜登父子。川普卻在4日推文辯解,調查拜登父子是為了終止貪腐,非打擊政敵。