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洗白電話門？川普稱調查拜登父子是為打擊貪腐

2019-10-04 20:55聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美國總統川普涉嫌施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登父子的「電話門」風波持續延燒，還在3日公開要求中國大陸也該調查拜登父子。川普卻在4日推文辯解，調查拜登父子是為了終止貪腐，非打擊政敵。

川普推文表示：「身為總統，我有義務終止貪腐，就算這些行為意味向外國求助。這種行動從以前到現在都有（It is done all the time）。這和政治或打擊拜登父子的政治活動無關，而是關乎他們的貪腐行為。」

美國總統川普（右）與前副總統拜登（左）。法新社
美國總統川普（右）與前副總統拜登（左）。法新社
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