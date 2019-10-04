美國新生雙胞胎10年新低 因人工單胚胎受孕率提高？

2019-10-04 16:10 世界日報 編譯吳日君／綜合3日電



聯邦疾病防治中心(CDC)報告指出，美國家庭生育雙胞胎數量減少。過去30年間，雙胞胎人數穩定增加，主因為年紀較長白人女性接受生育治療。但雙胞胎出生率於2014年達新高，此後減少4%。去年，雙胞胎生育率達十年新低。

雙胞胎生育率下降幅度不大，衛生官員認為，這是好消息。懷孕多胎對孕婦與胚胎來說，增加併發症與死亡風險。併發症包或早產與出生體重過低。CDC研究人員基辛表示，在媒體上，總是可見有關非常可愛雙胞胎故事，述說同時有兩個寶寶有多棒，但這些故事都沒有專注在雙胞胎生育風險上。

去年，約有12萬4000名雙胞胎，大約每31胎中，就有1胎雙胞胎寶寶，比率與十年前相同。2014年雙胞胎生育達新高為29分之1。CDC並未公布三胞胎或更多胞胎生育資料。

專家並不確定雙胞胎生育率減少的原因。但CDC報告作者馬丁指出，雙胞胎生育減少，主要發生在白人女性與30歲以上婦女。這些族群女性是昂貴試管生育治療的最大客戶，其中約有15%會生下多胞胎。不過，現在試管技術正在轉變中。

體外受精包括經由手術，從婦女卵巢中取出卵子，在實驗室將卵子與京子結合，並將成熟胚胎移至婦女子宮。十多年前，植入兩個或更多胚胎以提高成功機率，是標準作法，但也大幅增加多胎機率。自此之後，胚胎在實驗室生長時間更長，測試遺傳問題方面也有長足進步。麻州不孕治療專家史特爾指出，試管技術進步，讓醫生可選擇最佳單顆胚胎植入。

史特爾表示，一個胚胎植入成功率，已從1980年代的20%，進步到今日50%。同時，越來越多保險公司與醫療機構，要求醫生植入單顆胚胎。病人也贊同這種作法。CDC基辛指出，現有三分之二試管嬰兒手術，只植入一顆胚胎。