實境秀「十口之家」 夫控離婚妻虐待「過動」15歲兒

2019-10-04 16:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合３日電



實境真人秀節目「十口之家」 離婚後爆虐童 Getty images 分享 facebook 實境秀「十口之家」(Jon and Kate Plus 8)明星夫妻十年前離異，最近爆出虐童醜聞。

戈瑟林(Jon Gosselin)日前受訪時，嚴厲指控前妻凱特‧戈瑟林(Kate Gosselin)虐待兒童；根據媒體公布的多張賓州民政服務部通知，多項疑似虐兒的指控涉及兩人現年15歲的兒子柯林(Collin)。

42歲的戈瑟林說，他多年來收到50張到60張民政服務部的通知，稱當局正在調查虐童案件，內容多提及柯林。

凱特公開表示，柯林有「特殊需求」，要求他加入相關機構的全天候計畫，「協助他習得技能，且對他最好」。

不過，戈瑟林駁斥凱特的說法，稱凱特早在「有困難且倔強的」柯林11歲時就將他送走，因為她無法照顧他。

戈瑟林說：「除了常見的注意力不足過動症(ADHD)之外，柯林從未被診斷出任何已知疾病；他沒有錯，但凱特把他送走，她無法照顧他；他在沒有父母陪伴的情況下遭關押三年半，這不人道。」

戈瑟林宣稱，柯林遭「囚禁」多年期間，凱特只去探望他三次，總共不到兩小時，甚至拒絕告知兒子的下落。

戈瑟林最初得知柯林未與其他七名手足一同上私校時，凱特告知柯林在家學習；但警方2016年3月找上門，通知戈瑟林柯林控訴媽媽虐待他，且被送到當時礙於監護權無法告知的特教機構。

戈瑟林一聽急了，四處打聽徵詢兒子的下落無果，最後從柯林的室友從費城菲爾芒(Fairmount)行為健康機構偷帶出來的信中得知兒子的下落；該信部分內容為：「爹地，我愛你；救我，請盡速前來。」

戈瑟林看見這封信後焦急聯繫相關單位，耗時一年半處理相關法律程序才救出柯林。

戈瑟林目前擁有柯林的單獨生理及法律監護權，他說，柯林因為受虐而罹患創傷後壓力症候群(PTSD)。