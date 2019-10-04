維州醫師開「藥物工坊」濫開類鴉片藥 判刑40年

2019-10-04 16:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合3日電



維吉尼亞州醫師史密瑟斯(Joel Smithers)多年來違法開立超過50萬劑羥考酮(oxycodone)、二氫嗎啡酮(hydromorphone)、芬太尼(fentanyl)及其他類鴉片處方止痛藥，2日被判處40年有期徒刑，併科罰金8萬6000元。

當局表示，史密瑟斯在維州馬丁斯維爾市(Martinsville)經營一座「藥物工坊」，有些人不遠千里來此處買藥。

維州西區地方法院2日在厄賓頓市(Abingdon)法庭宣判，就開立類鴉片藥物致西維州一名女子死亡，判處史密瑟斯20年徒刑，另有其他罪名；除了服刑外，併科罰金8萬6000元，出獄後還得接受三年監督。

陪審團5月裁決史密瑟斯犯下800多件聯邦藥物指控，包括一項蓄意散播管制藥品，以及一項有目的的非法保有管制藥品。

他認罪在不合法醫療目的或行為的情況下，非法分發管制藥品，造成西維州一名女性死亡。

司法部指出，史密瑟斯2015年在維州開業，開立管制藥品「給執業期間的幾乎每一位病患，造成超過50萬劑第二級管制藥品」在坊間流傳。

當局表示，史密瑟斯的操作模式不像行醫，而更像跨州藥品分銷網路，俄亥俄、田納西、肯塔基州有許多「病患」慕名而來。

聲明指出，「警方2017年3月7日持搜索票突襲史密瑟斯的診所時，他賺取的不法所得已超過70萬元。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，1999年到2017年間，美國有70多萬人死於濫用藥物，其中2017年單一年就有七萬人，這一年有約68%人死於和處方藥、非法類鴉片相關的藥物。