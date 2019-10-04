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類鴉片濫用死亡人數攀升 司法部：緝毒署執法遲頓

2019-10-04 16:06世界日報 編譯馬永慶／綜合3日電

司法部督察長日前公布一份報告說，正當美國努力應付類鴉片藥物盛行之際，聯邦緝毒署(DEA)「反應遲鈍」，在死亡人數持續上升的情況下，沒有抑制產量，反而提高生產配額。

美聯社報導，報告發現，DEA在對抗當前的類鴉片藥物風潮時，未能製定周全的全國性策略，以便能夠集中並指示其監管和執法的工作，與以往應付毒品危機的做法不同。

有些調查結果可能支持製藥商和分銷商的論調，即政府應對這場危機負責。

自2000年起，類鴉片藥物已跟美國逾40萬人的死亡有關。這類藥物包括強力止痛藥OxyContin和Vicodin，以及包括海洛因和芬太尼等毒品。

該報告審查DEA自危機開始以來，對類鴉片藥物的監管和執法工作，發現與這類藥物有關的死亡人數，在2013至2017年間急劇增加。DEA在此期間明顯減少使用其主要的執法工具之一，即是暫停製造商、分銷商和藥劑師分發藥物的權力。

該報告還發現，從2002年到2013年，DEA把氧可酮(oxycodone)的年度生產配額提高近400%。製藥商說，在類鴉片藥物危機加深的情況下，他們仍繼續增加產量，因DEA表示他們應當這樣做。

報告指出，DEA此前告訴國會審計調查處，很難設定一個上限，能夠滿足合法醫療需求，同時限制濫用和轉售處方藥。自2014年開始，氧可酮的配額一直減少，而2016年的減幅最大，達25%。那一年，濫用處方藥的情況減少，而芬太尼和其他合成毒品，已成為最致命的類鴉片藥物。

報告披露了DEA登記過程的弱點，當中容許製造商、分銷商和健保公司被撤銷或放棄登記後，可以立即重新申請。

司法部督察報告　批聯邦緝毒署對類鴉片濫用危機的反應遲頓 美聯社
司法部督察報告　批聯邦緝毒署對類鴉片濫用危機的反應遲頓 美聯社
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