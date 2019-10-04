賭城大屠殺案 米高梅砸8億和解 史上第3高賠償金

2019-10-04 15:32 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



拉斯維加斯賭城大屠殺米高梅國際酒店集團將以近8億元與受害者家屬和解 美史第三高額受害者賠償基金 美聯社 分享 facebook 兩年前的10月1日、拉斯維加斯賭城發生導致58人喪生、數百人受傷的大規模槍擊案；兩年又兩天後的10月3日，米高梅國際酒店集團與數以千計受害者及家屬達成和解，該集團將支付7.35億至8億元賠償金。

這將是美國史上第三高額受害者賠償基金，僅次於2001年911恐怖攻擊事件賠償給受害者的71億元和2010年英國石油公司墨西哥灣漏油事件受害者賠償金65億元。

拉斯維加斯大屠殺是美國現代史上死傷最慘重的大規模槍擊案，64歲的兇手帕多克(Stephen Paddock)花了數天在米高梅擁有的曼德勒海灣酒店32樓套房，囤積至少23種突擊式武器和彈藥，然後在2017年10月1日拉斯維加斯鄉村音樂節當天，從房間內朝2萬2000名與會人群開槍濫殺。

悲劇發生後，受害者在多個州提出數百起訴訟案，指控米高梅國際酒店集團未能在其擁有的音樂會場地上保護與會者、未能阻止兇手在酒店內聚積武器。

首席原告律師之一埃格萊特3日表示，「今天達成的和解協議，是受害者康復過程中的里程碑。儘管無法挽回逝去的生命或消弭受害者承受的恐怖苦難，但此案將為數千名受害者及其家屬提供公平賠償。」

另一位原告律師埃蘭德表示，該和解案賠償人數可能多達4500人，涵蓋對象從死者到遭受創傷後症候群(PTSD)患者。律師和米高梅表示，法院將任命獨立管理人自和解基金撥出款項，希望能在明年底之前完成工作。

米高梅酒店集團董事長兼執行長穆倫表示，我們的目標一直是解決這些問題，以便社區及受害者和其家人在康復過程中向前邁進。

兩年來，米高梅集團一度因為法律訴訟案增多，於去年對1900多名受害者提起訴訟，試圖避免賠償責任，曾激起眾多憤慨。米高梅當時的理由是，根據911恐怖攻擊事件後制定的聯邦法律，該集團不欠倖存者或遇難者家屬任何款項。

警方和聯邦調查局發現，此案兇手白人男子帕多克事前精心策畫這起大屠殺，他在遭到警方圍捕時舉槍自殺。兇手動機始終未能確認。