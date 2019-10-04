佛心來著…西雅圖這家公司 員工年薪7萬起跳

2019-10-04 15:35 世界日報 編譯中心／綜合3日電



幸福企業 西雅圖特立獨行CEO又來一次 幫員工加薪至7萬元起跳 取自推特 分享 facebook 西雅圖信用卡處理服務商Gravity Payments共同創辦人暨執行長普萊斯(Dan Price)四年前大砍自己薪水、幫員工加薪，獲得不少媒體報導；今年他再度使出這一招，日前宣布公司在愛達荷州新總部的所有員工年薪，都在四年內從7萬元起跳。

有線電視新聞網(CNN)報導，普萊斯是在愛達荷州波伊西(Boise)新辦公室剪綵後，在推文中宣布：「這裡所有員工將開始獲得最低7萬元薪水。我很榮幸與這麼傑出的團隊共事，並且為他們帶給社會的價值給予報償。」

Gravity Payments位於愛達荷州最大城市波伊斯的新辦公室，原本屬於另一家企業ChargeItPro，三年前被Gravity收購。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，普萊斯在IG上寫道：「很多人認為，放棄百萬年薪與數百萬的利潤，只為了提供員工可以生活的薪水，同時提供小企業這類服務，這樣的犧牲不合理。這個嘛，我就是明證，這麼做是值得的。」

普萊斯的理論是，只要能投資在員工身上，公司會成長更快。多年前他讀過媒體報導，說有研究顯示，若上班族年薪達到7萬5000元，幸福感將明顯提升。

因此在2015年，他決定把自己的百萬年薪大砍九成，並將西雅圖總部所有120位員工的年薪都加到7萬元。

這等於使得大約30位員工的薪水倍增，另外40人也大幅加薪。

這位特立獨行的企業負責人表示，高薪大大轉變了員工生活，包括可以養兒育女。超過10%員工得以買下人生第一棟房子，員工的401(k)退休帳戶提撥金額更倍增有餘。

普萊斯因此一炮而紅，受邀在全美許多地方分享這個故事，還激勵多位其他企業領導人跟進。