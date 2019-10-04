川普政府擬擴大收集邊境移民DNA 被批「監視全民」

2019-10-04 15:34 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普政府將擴大對通過邊界移民收集DNA 納入FBI資料庫 美聯社 分享 facebook 國土安全部資深官員表示，川普政府計畫擴大收集入境移民的DNA資料，納入聯邦調查局的刑事資料庫，批評者認為這等於把「調查犯罪」業務擴大為「監視全民」。

目前美國已經針對墨西哥邊境進入美國的移民採集DNA樣本，目的是迅速判斷隨行子女是否為親生孩子，官員說擴大收集的計畫有別於目前這個作法，但計畫目的、採集對象等細節，暫時恕不奉告。

這兩位向媒體「背景說明」的官員只說，國土安全部和法務部一個小組正在草擬細節，何時開始實施還不知道。

邊境海關、移民官員一直很擔心，人力不足會導致罪犯潛入美國，擴大收集DNA的計畫就是為了組建龐大的生物資料庫，好讓執法人員從廣大移民群中分辨、逮到嫌疑犯。但是，沒犯過法的人，僅僅因為來到美國，不管為了移民或尋求庇護，就該成為「擴大收集DNA」計畫的目標嗎？

美國公民自由聯盟的律師愛德爾曼說，川普政府慣於醜化南部邊境希望進入美國的移民，會有這計畫不值得驚訝，擴大收集的對象想必會「超越」這個族群。

川普政府將擴大對通過邊界移民收集DNA 納入FBI資料庫 美聯社 分享 facebook

他說，新辦法會把收集DNA的目的從「犯罪調查」改變為「全民監察」。

連邊境巡防官員都擔心，在邊境擴大收集DNA會破壞目前審核移民的作業程序。

邊境巡防署執法處處長哈斯廷斯最近出席審理離散家族的會議上，被法官問道，DNA是不是證明血親關係的好工具？

他回答：「即使這方面的政策和實施細則已經很完備，邊境巡防官員目前的情況是，採集DNA樣本也好，或有關的衛生與安全預防，或處理DNA樣本的技巧，訓練都不夠。」

目前，邊境官員對非法入境的移民的作法是採集指紋。