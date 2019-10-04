沃爾瑪明年試行高品質健保計畫 選擇比現行計畫少

2019-10-04 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合3日電



沃爾瑪健保新政試行 美聯社 分享 facebook 連鎖超市「沃爾瑪」(Walmart)針對員工推出一項健保試驗計畫，將提供高品質的保險計畫列表，但選擇可能比現行計畫還少。

沃爾瑪與內華達州的數據分析公司Embold Health合作，根據職員需求、效率和效益推薦國家或私人保險計畫；沃爾瑪據此列出清單，讓員工選擇，並協助員工聯繫初級醫療、心臟科與婦產科的當地醫師。

沃爾瑪美國福利資深副總裁史塔文斯基說：「就醫療和更好照護的目的而言，這是很貼心的舉動。」

此計畫明年1月1日起，涵蓋奧蘭多、佛州坦帕、德州、達拉斯-福和市和阿肯色西北部的美國沃爾瑪(U.S. Walmart)和山姆俱樂部(Sam`s Club)員工。

一名真人的人身保險顧問助理，將為南北卡羅萊納州的人們處理帳務、預約和解答診療等服務。

這項試驗計畫的目標是希望最終能幫助100萬名沃爾瑪和山姆俱樂部的員工及家屬取得健保，沃爾瑪也計畫與同業分享相關經驗。

此計畫的缺點是員工可能面臨更少的醫師選項，沃爾瑪表示，員工也可多花點錢讓不在清單上的醫師診療。

沃爾瑪管理階層表示，希望省去一大筆不必要的健保開銷；提供健保的雇主受挫於通膨和薪資快速上漲，福利專家則說，提高扣除額等維持低價的方式並不管用，因為企業更在意人們如何使用健保。

沃爾瑪這項計畫還包括擴大遠距健康照護項目，讓醫師透過視訊診療。

沃爾瑪目前就喉嚨痛等小病灶，對幾乎所有人提供遠距健康照護服務，但明年元旦起，科羅拉多州、明尼蘇達州和威斯康辛州的員工可選擇接受醫師線上問診。