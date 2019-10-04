朱利安尼陰謀論？ 白登子被爆在烏克蘭賺數百萬

2019-10-04 13:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



美國前副總統白登。 美聯社 分享 facebook

眾院民主黨對川普總統敦促烏克蘭調查前總統白登和其子杭特的爭議，發動彈劾調查，可是國會新收到的文件卻使焦點重新回到白登父子身上，共和黨人更有意藉此對民主黨倒打一耙。

國務院督察長說，今年春天他收到這些文件，可是不知道是誰送去的，並在6月間交給聯邦調查局(FBI)調查，而FBI上周准許與國會分享，因為這些文件與國會正進行的調查有關。國會助理3日參加簡報，並獲得這些文件。

「福斯新聞」說，當初提供這些文件的是川普總統的私人律師朱利安尼，其中包括向法庭提出的文件，以及朱尼安尼的訪談筆記。

筆記中顯示前烏克蘭檢察長蕭金 (Viktor Shokin)今年稍早接受訪問時，宣稱前美國駐烏克蘭大使皮亞特曾叫他不要調查Burisma天然氣公司，前烏克蘭總統波洛申科也要他停止這項調查。

蕭金宣稱，波洛申科告訴他，時任美國副總統白登，因他的調查扣下美國對烏克蘭的多達10億元援助，可是他拒絕停止調查 ，最後在「白登和美國政府直接和強大的壓力下被迫辭職。」

正參選總統的白登的競選組織和國會民主黨人駁斥這些說法，宣稱白登是因蕭金涉及貪腐才介入其中，並把朱利安尼的說法斥為「被揭穿的陰謀論」

但是，朱利安尼的訪談筆記與蕭金向歐洲法庭提出的宣誓書說法相同；朱利安尼也訪問接替蕭金出任檢察長的盧森柯，而後者表示「他相信蕭金是誠實的。」

盧森柯後來結束對Burisma的調查，可是他在訪談筆記沒有說明他為何結束調查，或是這是否跟白登有關，但宣稱他相信白登之子杭特從Burisma拿到幾百萬元酬勞」。

杭特‧白登在Burisma 董事會服務期間拿到多少錢不得而知，不過有關報導估計他月支多達5萬元，而他在此任職大約五年，確有可能拿到幾百萬元。

白登的盟友堅持白登出面干預導致蕭金下台與兒子無關，而是出於貪腐顧慮。

但是，川普的盟友大肆宣揚這些新材料用以反擊民主黨。川普3日也向記者說：「如果他們真的誠實，他們會對白登父子展開大肆調查。」