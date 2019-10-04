謝安達緊咬不放： 川普查政敵 已違背誓詞

2019-10-04 13:39 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



眾院情報委員會主席謝安達。 歐新社 分享 facebook

在川普總統要求中國調查前副總統白登(Joe Biden)的消息傳出後，眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)3日再次站在風口浪尖，代表民主黨直攻川普。

「總統再度鼓勵外國介入調查他的競選對手，以助他競選。」謝安達說，「這根本違背了總統就職誓言，危及我們的選舉、危害我們的國家安全。兩黨均應予以譴責。」

謝安達在川普與烏克蘭總統「電話門」事件中，迅速成為彈劾川普調查案代表性人物；川普面對自己上任以來最新、或許也是最嚴重的威脅，除了延續近三年來的一貫駁斥說法指這一切都是在獵巫、是騙局之外，3日更公開強力抨擊謝安達，指責他是「卑劣的人、冷冰冰的騙子」，甚至怒指謝安達「叛國」，要求逮捕他。

知情人士表示，川普的盟友和共和黨策士都設法呼應川普，找出攻擊謝安達的焦點，「川普想打破說法，製造懷疑。」

不過，知情人士也表示，支持川普的最大型超級政治行動委員會「美國第一行動」(America First Action SuperPAC)目前不打算將廣告活動瞄準謝安達，它們計劃將重點放在攻擊2016年川普拿下國會選區的民主黨候選人。

謝安達曾任聯邦檢察官，也是眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的政治盟友。過去這兩年，他敏銳堅定的捍衛調查俄羅斯干預2016年大選案，名聲遠播。

維州民主黨聯邦眾議員康納利(Gerry Connolly)表示，由謝安達領導進行彈劾調查很不錯，因為他可以承受川普攻擊，「不會因此動搖」。

謝安達3日與波洛西在記者會上談及彈劾調查時則說：「我們不想打混。更不希望此案幾個月又幾個月的拖延下去，儘管川普政府的策略似乎是如此。」