美烏、美中關係大不同 川普不按牌理出牌恐惹大麻煩

2019-10-04 13:37 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普。 （歐新社） 分享 facebook

川普總統向外國勢力求助，企圖打壓政治對手已有前例；但最近川普總統公開要求中國調查前副總統白登((Joe Biden)父子，卻是到目前為止最為無所忌憚的言行，招惹麻煩恐怕也將是最棘手的。

川普曾經要求俄羅斯調查2016年民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)「消失的電郵」，但川普競選團隊澄清表示，川普此說純屬玩笑；川普今年7月在電話中要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)調查白登及兒子杭特(Hunter Biden)，事件經由「吹哨者」檢舉才曝光。

這次要求中國調查白登父子，川普是大喇喇地公開發言；不過，川普稍後表示，並沒有與中國國家主席習近平談及此事，但以後可能會提。

「華盛頓郵報」分析，川普這段公開發言最主要問題所在，就是美國正與中國展開貿易大戰。美烏關係與美中關係本質差異極大，美方對烏克蘭具有大國優勢，掌握足以對小國操作的槓桿，但在美中關係當中，中國是平起平坐的對手，若說川普握有任何籌碼，則與貿易大戰有關。

華郵指出，川普一手點燃，後來繼續火上加油的這場貿易戰爭，如今從中方角度來看，難免認為如果不願意屈服川普要求，貿易大戰將越演越烈；部分幕僚建議川普，最好在2020年大選之前與中方達成某種協議，免得貿易大戰傷害選情。

中國是否願意配合川普要求，目前無法得知，但身為美國總統卻公然要求外國政府協助自己的連任選舉，川普如此作為仍然充滿高度爭議。

共和黨人對於川普的烏克蘭「電話門」多半保持沉默，未予譴責；川普更加肆無忌憚，公開要求中國調查白登父子，可能讓美中貿易大戰增加變數，共和黨方面同樣也沒作聲。

當時惹出要求俄羅斯調查柯林頓電郵時，川普陣營以「玩笑話」一語帶過，但這套藉口如今已經派不上用場。