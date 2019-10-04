「電話門」首位證人 前駐烏克蘭特使眾院作證

2019-10-04 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



電話門首位證人前駐烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)。 美聯社 分享 facebook

美國的前烏克蘭特使沃爾克(Kurt Volker)3日向眾院調查人員說，他曾警告川普總統的私人律師朱利安尼，烏克蘭政治人士對美國前副總統白登及其子杭特．白登(Hunter Biden)提供的消息根本不能信。

川普向烏克蘭施壓，促其調查白登父子，結果遭到投訴，並引發彈劾調查；投訴文件提到，朱利安尼透過沃爾克安排，與烏克蘭總統澤倫斯基的首席顧問會面，促使沃爾克上周辭去特使之職。

曾警告朱利安尼 對白登父子調查不可信

沃爾克向眾院調查人員說，他試圖警告朱利安尼，其消息來源，包括前烏克蘭檢察長，並不可靠。

沃爾克說，他和其他國務院官員也曾警告烏克蘭官員，避免介入美國政治，否則可能惹上干預美國選舉的污名，對烏克蘭造成長期損害。

主持對川普的彈劾調查的眾院委員會，傳訊五名現職和前國務院官員，沃爾克率先接受數小時問話。

談到朱利安尼的消息來源，沃爾克特別提到前烏克蘭檢察長盧森柯；後者是充滿爭議的烏克蘭政治人物，尤其他與烏克蘭反貪局鬥個不停。

調查人員詢問沃爾克，川普政府施壓是否包括按下與澤倫斯基的高層會談，以及美國對烏克蘭的大約4億元軍事援助。

沃爾克承認澤倫斯基今春當選總統不久，川普政府確曾邀請他到美國訪問，後來卻打消。

他說，川普延遲與澤倫斯基會面，並決定扣下軍援，使烏克蘭官員非常不安，因為他們把華府視為對付俄國的極重要盟友。

沃爾克證詞民主黨、共和黨各自表述

民主黨眾議員說，沃爾克的證詞更加證實川普和朱利安尼為了總統的私人利益，損害美國的外交政策；共和黨則宣稱，沃爾克的證詞並未顯示川普與烏克蘭有利益交換 。

同時，消息人士說，川普今春下令把美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)革職，是因為政府外面的盟友抱怨她在國外破壞川普，並阻撓敦促烏克蘭調查白登的努力。

朱利安尼也宣稱，他曾提醒川普，川普的支持者認定尤凡諾維契私下交談時，表現了反川普傾向。

身為職業外交官的尤凡諾維契尚未做滿三年任期就被召回，被投訴者列為川普濫用總統職權的事例，並成為眾院彈劾調查的一個要點。