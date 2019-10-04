麥卡錫致函波洛西 要求暫停川普彈劾調查

2019-10-04 13:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合3日電



麥卡錫要求波洛西暫停彈劾調查直到確定規定和程序。 歐新社 分享 facebook

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy，共和黨)3日致信眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，請她暫停民主黨的彈劾調查，直到確定規範和程序；部分共和黨議員希望調查川普總統，但仍抗拒彈劾，曾參與彈劾前總統柯林頓的共和黨前議員呼籲眾院謹慎節制。

麥卡錫要求暫停彈劾調查，直到「更明顯且公正的規範成立以監督調查」；他並提出十個程序問題，包括詢問波洛西是否會舉行全院投票授權調查，少數黨是否有權發放傳票，傳票是否屬於能根據主席或管理階層的要求舉辦委員會投票，以及彈劾調查的審判權等。

麥卡錫表示，如果波洛西對任一問題回答「否」，將「直接與所有現代彈劾在位總統的調查牴觸」，「並創造完全缺乏優點或正當性的過程」。

波洛西說，共和黨擔心她真的舉行全院投票，因為這樣會迫使共和黨眾議員表態並選邊站；她也不認同，需要投票以取得彈劾正當性的說法。

越來越多共和黨議員希望調查，川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的通話內容及其引發的疑問，但不願見到民主黨主導的彈劾調查繼續，另有多位共和黨眾院領袖為川普辯護，譴責民主黨試圖推翻2016年的大選結果。

伊利諾州共和黨籍眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說：「我想知道發生什麼事。」

共和黨內部動搖顯示川普堅定的基礎出現裂痕，顯示普通共和黨人不願意認為彈劾調查無基礎而忽視它，這也擴大他們與川普的距離。

曾參與彈劾前總統柯林頓的共和黨前議員，呼籲眾院謹慎節制。

佛州前眾議員麥凱倫(Bill McCollum)說：「(支持彈劾調查的)議員必須與評論對抗，人們顯然心有定論；人們必須等到所有事實都浮上檯面才評論或討論是否推動彈劾，這也絕對不是兩黨都會贊成的行動。」