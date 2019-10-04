美國稅局吹哨者：政治任命官員試圖介入川普稅表稽查

2019-10-04 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，美國國稅局（IRS）一名官員投訴，他得知至少有一名政治任命的財政部官員，試圖不當介入美國總統川普或副總統潘斯稅表的年度稽核。

川普政府官員駁斥吹哨者的檢舉薄弱無力，因為他的根據是與其他官員的對話。但民主黨籍國會議員對這項如今在國會山莊傳得沸沸揚的檢舉深感不安，並討論是否公開內容。

在此之前，情報圈人士8月間的另一項投訴爆出川普要求烏克蘭總統調查民主黨籍對手拜登，並因此引發彈劾調查。

IRS的檢舉時機正值美國財務部和眾院對於應否公布川普稅務資料的歧見升高至法律戰。民主黨有一部分的疑問是，IRS如何對川普和潘斯的稅表進行年度稽查。照理說，此事應獨立進行，隔絕政治任命官員和外力干預。民主黨已將財政部官員疑似干涉稽核的檢舉列入法院文件。

這正是吹哨者關注的事，他聚焦政府稽查總統與副總統稅表的體系是否誠實廉正。知情人士說，首度有人檢舉至少一名財政部官員介入稽查過程，也首見檢舉內容透露吹哨者是IRS事務官。

幾個月前，法院文件就透露出吹哨者檢舉函存在的事實，但訊息未見公開。

華盛頓郵報報導，吹哨者受訪時證實，他在7月29日提出正式投訴，並送至參眾兩院的稅務委員會主席。

川普打破數十年來的先例，拒絕公布報稅資料。民主黨議員今年稍早提起訴訟，援引國會有權取得任何稅表的聯邦法律，要求披露文件。IRS的檢舉受到的關注較少，但政府官員對此事意見分歧。

兩名要求匿名的行政官員將檢舉函描述為道聽塗說，並暗示有政治動機。看過檢舉函的民主黨議員則認為，這是情節重大的指控，如果為真，政務官很可能嘗試介入稽查，但其流程設計就是要免於政治壓力。