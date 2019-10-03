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「護城河裡的毒蛇與鱷魚」 川普在罵誰?

2019-10-03 23:05聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普對於國會調查他打電話給烏克蘭總統澤倫斯基時，施壓對方偵辦前副總統拜登父子一案時，除了痛批眾院議長波洛西與情報委員會主席謝安達，更將矛頭指向紐約時報以及CNN等媒體，斥為假新聞，3日更在推特以「護城河裡的毒蛇與鱷魚」（Fake News, just like the snakes and gators in the moat. ）來形容，批評媒體失心瘋（The Media is deranged, they have lost their minds!）

美國總統川普3日在白宮對記者談話。法新社
美國總統川普3日在白宮對記者談話。法新社
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紐約時報烏克蘭假新聞
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