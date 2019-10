「護城河裡的毒蛇與鱷魚」 川普在罵誰?

2019-10-03 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普對於國會調查他打電話給烏克蘭總統澤倫斯基時,施壓對方偵辦前副總統拜登父子一案時,除了痛批眾院議長波洛西與情報委員會主席謝安達,更將矛頭指向紐約時報以及CNN等媒體,斥為假新聞,3日更在推特以「護城河裡的毒蛇與鱷魚」(Fake News, just like the snakes and gators in the moat. )來形容,批評媒體失心瘋(The Media is deranged, they have lost their minds!)