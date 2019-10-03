影／地鐵中的聲樂家！女街友展天籟嗓音 喜獲唱片合約

2019-10-03 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國洛杉磯一名女街友日前在地鐵站內高唱歌劇，悠美歌聲被警察拍下來分享上網，讓她一夕暴紅，如今更獲得好萊塢知名製作人的賞識，打算邀她出唱片。

曝光影片中可見，女街友一手拉著推車，一手掛滿袋子，在月台上高唱普契尼歌劇詠嘆調《親愛的爸爸》（O Mio Babbino Caro）。一旁剛好巡邏經過的警察拿出手機錄下這段畫面，並在「洛杉磯警察局」官方帳號在推特上分享。

女街友卓越的歌唱技巧與清澈嘹亮的歌喉，讓她一夕間爆紅，被網友稱為是「地鐵中的聲樂家」，希望知道她到底是何方神聖。

後來媒體挖出，這名女街友名為艾蜜莉．扎莫卡（Emily Zamourka），現年52歲。1992年從俄羅斯來到美國追夢，後來因病被鉅額醫藥費壓垮，只能靠著街頭拉小提琴維生。沒想到在2016年，她連價值1萬美元的小提琴也因被搶而遭到破壞，失去收入的她最後因繳不出房租而淪落街頭。

有民眾隨即幫艾蜜莉發起集資計畫，並募集到近6萬美元（約188萬新台幣），希望能幫助她找到住所，重新站起來。艾蜜莉也獲邀在這個周末，前去為聖派卓區的小義大利開幕獻唱。

影集海灘遊俠主角大衛．赫索霍夫（David Hasselhoff）的金牌唱片製作人戴蒙（Joel Diamond）也看上艾蜜莉的才華，希望邀請她加入正在籌備的專輯「Paradise」。目前尚不清楚艾蜜莉是否接受戴蒙的邀請。