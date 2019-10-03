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新貪腐文化？傳外國政府大量預訂川普酒店卻不住

2019-10-03 16:51世界日報 編譯陳韻涵／綜合2日電

眾院彈劾調查項目包括外國政府在內多個團體大量購房，卻未入住川普酒店。 法新社
眾院彈劾調查項目包括外國政府在內多個團體大量購房，卻未入住川普酒店。 法新社
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眾院彈劾調查項目包括外國政府等多個團體大量預定川普酒店的客房卻未入住，是否構成新貪腐文化；另受調查影響，限槍、邊界安全、降低處方藥成本等立法全停擺。

早在彈劾調查啟動前，眾院監督委員會(HOC)即已徹查至少一個外國政府和商會大量訂購川普酒店的房間，實際卻只使用少數客房。

此調查如今列入彈劾調查項目，評估川普總統是否藉此違法接受外國政府獻金。

擔任華府川普酒店調查小組主席的HOC成員、維州眾議員康納利(Gerry Connolly，民主黨)說：「如今我們調查未經掩飾的賄賂，這是川普上任首日就有的風險，外國政府等試圖尋求好處，因為我們知道川普會注意，這有討好他的明顯意圖。」

憲法明文禁止總統靠外國政府營利，或接受美國政府提供、除了年薪之外的任何錢財。

HOC成員、加州眾議員羅康納(Ro Khanna，民主黨)說，若川普或他的職員迫誘外國政府預定酒店，可能違法；就算不知情，仍是問題。

羅康納說：「若屬實，至少顯示當局創造了一種貪腐文化，有種付錢才能加入遊戲的感覺。」

在彈劾調查是否影響議事方面，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)宣布啟動彈劾調查後，鼓勵黨團至少在(需要眾院通過的「美墨加貿易協定」(USMCA)，以及調降處方簽藥價方面與川普合作；她宣布支持彈劾前，致電川普討論控槍，鼓勵他支持眾院已通過的背景查核。

但川普對此善意抱持極端懷疑態度，2日推文寫道，「波洛西剛才說有興趣降低處方藥價，並在亟需的USMCA方面合作；這只是透過彈劾意圖勝選的偽裝，什麼都不做的民主黨人(Do Nothing Democrats)陷入泥淖！」

許多政策需要兩黨協作才能達成共識，但在政府分裂的此際，相當困難。

川普民主黨USMCA
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