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吹哨者舉報前 謝安達已知情

2019-10-03 16:47世界日報 記者顏伶如／綜合報導

CIA官員舉報川普濫權之前，眾院情報委員會主席謝安達已略知一二。 圖截自川普推特
CIA官員舉報川普濫權之前，眾院情報委員會主席謝安達已略知一二。 圖截自川普推特
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根據現任與前任政府官員透露，早在一名中央情報局(CIA)駐白宮官員針對川普總統向烏克蘭施壓匿名提出檢舉報告前幾天，民主黨籍眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)便已預先掌握情況，對檢舉報告大綱略知一二；謝安達2日透過發言人證實，在「吹哨者」正式提出告密檢舉時，便早一步得知消息。

據指出，這名到目前為止確實身分仍未曝光的「吹哨者」，曾告訴眾院情報委員會一名助理，說川普與烏克蘭總統的電話通話有濫權之嫌。

但在「吹哨者」找上眾院情報委員會助理前，就曾經委託一名同事循中情局內部管道，把問題概略反應給中情局法務長艾爾伍德(Courtney Simmons Elwood)；但由於中情局內部的處理方式引起「吹哨者」疑慮，甚至感到緊張，才轉而找眾院助理幫忙。

消息人士指出，這名眾院助理接獲「吹哨者」提供消息後，根據委員會程序規範，建議舉報人聘請律師，當面向情報界督察長提出告密報告。官員指出，這名助理曾經把「吹哨者」描述的消息轉告給謝安達，但沒有向謝安達透露「吹哨者」的真實身分。

謝安達發言人柏蘭德(Patrick Boland)指出，如同過去的吹哨者檢舉案，不管是在由共和黨或民主黨主導的委員會，吹哨者會先聯絡委員會，針對應該如何針對情報單位不法情事提出檢舉報告，徵詢意見。

據指出，「吹哨者」透過同事把質疑川普可能濫權的投訴提報給艾爾伍德後，艾爾伍德下令展開調查；調查過程中的接洽對象為白宮法律副顧問，結果讓白宮因此得知風吹草動，警覺到有中情局方面有人打算檢舉川普。

消息人士指出，「吹哨者」聽說檢舉報告已經呈交給白宮法律副顧問艾森柏格(John Eisenberg)，開始感到不安，更擔心檢舉報告可能會遭到掩蓋，才決定聯絡國會方面監督情報機構的委員會。

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