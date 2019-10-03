兩種民調／川普支持率升至49% 支持彈劾者攀升至46%

2019-10-03 16:45 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



彈劾調查後川普支持率不降反升至49%。 路透社 分享 facebook

Hill-HarrisX最新民調顯示，眾院民主黨對川普總統發起彈劾調查後，川普支持率不降反升為49%，是今年以來最高水平；不支持率降至51%, 是今年迄今最低水平；但Politico/ Morning Consult民調則顯示，支持彈劾川普的力量正在增加，支持彈劾川普的選民達46%，首度超越反對彈劾者（43%）。

有多個媒體2日各自發布民調結果，其中Hill-HarrisX民調指出，川普支持率上升至49％，是今年以來最高，比9月11日至12日調查高出2個百分點，但較去年8月川普支持率達最高峰的51％低了2個百分點。

至於川普不支持率降至51％，是今年迄今最低水平。調查樣本誤差幅度為正負3.1個百分點。

Hill-HarrisX民調是在9月28及29日對1000位註冊選民進行的訪調，與眾院民主黨人針對吹哨者投訴川普與烏克蘭總統通話事件正式發起彈劾調查，時間相距不到一周。

與此同時，2日公布的Politico/ Morning Consult調查首次顯示，推動民主黨進行彈劾的力量正在增強，支持彈劾川普的選民首度比反對彈劾的民眾多。調查顯示，共和黨選民仍然繼續支持川普，所以支持彈劾力道上漲，主要來自民主黨選民。

民調數據顯示，46％選民認為國會應開始彈劾程序，43％認為不該這樣做，11％的人沒意見。上周相同民調，支持與反對彈劾者打成平手。2日民調結果顯示，支持者多了3個百分點。此民調結果透露的是，民主黨不太可能因為決定直接挑戰川普而流失選民支持。

但這次民調中，56％選民不贊成川普工作表現，46％認為國會應開始彈劾程序以罷免川普；而支持當前彈劾調查選民佔51％。數字顯示，還是有一小部分不贊成川普的溫和派選民，覺得民主黨走得太遠了。