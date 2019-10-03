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外國元首前發飆 川普痛罵電話門是騙局、指謝安達可恥

2019-10-03 16:43世界日報 記者張加／華盛頓報導

川普總統痛罵眾院情報委員會主席謝安達卑劣下流，捉刀撰寫吹哨檢舉書。 美聯社
川普總統痛罵眾院情報委員會主席謝安達卑劣下流，捉刀撰寫吹哨檢舉書。 美聯社
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川普總統涉施壓烏克蘭總統調查前總統白登父子的「電話門」風波持續，川普2日與芬蘭總統舉行記者會時，話題圍繞「電話門」；川普稱一切都是民主黨的大騙局，並指控眾院情報委員會主席謝安達幫「吹哨者」撰寫檢舉報告。

川普2日在記者會形容，眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）發傳票的方式，就像是當成餅乾在發。

他痛批民主黨浪費精力在「狗屎」上

川普稍早針對「電話門」發布多則推文，其中一則寫道，沒有作為的民主黨應該專注在國家建設上，而不是把時間與精力浪費在「狗屎」（bullshit）上。

另一則推文則針對謝安達（Adam Schiff），稱謝安達應該請辭，因為謝安達看過他與烏克蘭總統的完美通話紀錄後，向國會捏造總統發言。

稍早紐約時報報導指出，在「吹哨者」提出檢舉之前，謝安達已經得知這位身分為情報界人士的「吹哨者」關切川普濫用權利。

「我認為他（謝安達）可能幫忙撰寫。」川普2日在聯合記者會被問及紐時報導時，在沒有提出任何證據之下直接指控謝安達，「他（謝安達）早就知道了，他也幫忙撰寫，這是場騙局，這是場騙局。」

白宮則發布新聞資料，稱「吹哨者」在舉報前已與眾院民主黨人勾結，川普並建議大家看通話紀錄，同時附上之前已公布的通話紀錄，表示看了之後可知民主黨人判斷錯誤。

白宮稱川普今年要求烏克蘭與司法部就白登和白登家人在烏克蘭的行為所進行之調查，充分合作；白宮這分新聞資料，凸顯白登父子應受調查，然而民主黨質疑的是，川普這種方式違憲。

川普近日加強抨擊民主黨啟動彈劾調查的火力，2日推文指謝安達「病了」，在芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）面前說謝安達可恥，還在聯合記者會上稱謝安達可能神經失常。

他大罵眾院彈劾調查是「政變」

川普1日則推文表示，眾院並非展開彈劾，而是發動「政變」；華盛頓郵報一篇文章指出，川普輕易使用「政變」一詞抹黑國內政敵，不符美國政府過去數十年來，在外交政策上，策略性避免使用「政變」的傳統作法。

華郵指出，政變的定義通常指為了推翻政府的軍事行動，政變一詞的含義具有「非法性質」；「奪權：軍事政變的戰略邏輯」 一書作者辛格（Naunihal Singh）說，川普之所以說「政變」，是因為他想表達對手的行為，本質上並不合法。

川普2日談及「吹哨者」時還說，要嘛他完全搞錯了，或者是向舉報人提供資訊的人說謊；川普認為，國家必須找出這個人，因為他覺得那人是間諜。

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