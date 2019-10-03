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類鴉片止痛藥爭議 嬌生2040萬美元和解

2019-10-03 14:51世界日報 編譯陳韻涵╱綜合2日電

執醫護業牛耳的嬌生公司宣布以2040美元與俄亥俄州兩郡和解。圖為該公司總部中庭。...
執醫護業牛耳的嬌生公司宣布以2040美元與俄亥俄州兩郡和解。圖為該公司總部中庭。美聯社
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健康照護巨擘嬌生集團(Johnson & Johnson)1日宣布，在大型聯邦審理前夕，就兩宗俄亥俄州的類鴉片止痛藥爭議達成2040萬美元和解。

嬌生將賠償卡雅荷加郡(Cuyahoga County)和高峰郡( Summit County)1000萬美元現金，賠償500萬美元訴訟費，另有540萬美元給類鴉片藥物相關計畫的非營利組織。

嬌生與旗下的簡生製藥公司(Janssen Pharmaceuticals)1日晚間發表聲明，表示「和解案讓公司得以在全國面臨類鴉片藥物危機並持續尋求有意義的進展時，避免審判的不確定性，公司坦承鴉片危機對複雜的公共衛生形成挑戰，將合作協助有需要的人們與社區。」

根據和解內容，嬌生就訴訟的所有爭議與原告和解，但不承擔任何責任。

此協議將讓訂本月審理的案件被告數量減至六，此案由2500多個郡市與原住民部落提出，控告近24間藥品製造業者、藥廠和經銷商，稱他們加劇類鴉片處方藥危機，自1999年來奪走逾20萬條人命。

這六個被告分別是全國三大藥品通路麥卡遜公司(McKesson Corp)、卡地納健康集團(Cardinal Health)、美源伯根(AmerisourceBergen)、全國第二大零售連鎖藥店「沃爾格林」(Walgreens)、製造商「梯瓦製藥公司」(Teva Pharmaceuticals)，以及總部在俄州的小型經銷商「漢瑞祥」(Henry Schein)。

這些案件已在克里夫蘭一位聯邦法官手中併案審理，陪審團評選程序預定10月16日開始，審判訂未來幾周進行。

嬌生和簡生製藥製造的兩款類鴉片藥物在卡雅荷加郡和高峰郡銷售，嬌生集團還擁有處理和進口用以製造止痛藥「氧可酮」(oxycodone)的兩間工廠；氧可酮是極易上癮的鴉片藥物。

嬌生原住民
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