亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯美國富豪榜首 前妻也上榜

2019-10-03 14:45 世界日報 編譯潘勛╱綜合2日電



亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社編譯馬永慶／資料來源：富比世 分享 facebook

「富比士」(Forbes)雜誌2日公布最新富豪排行榜，亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)雖經歷史上最貴離婚，但2019年仍以1140億美元的身價，蟬聯美國400大富豪榜榜首，連續第二年登上此一寶座；而他今年離婚的前妻麥肯齊(MacKenzie)，因離婚條件，也登上富豪榜。

排名前十名的富豪，還包括第二的微軟創辦人比爾蓋茲(1060億元)，其次為波克夏公司董事長兼執行長巴菲特(808億元)、查克柏格(696億元)、甲骨文共同創辦人及前執行長艾利森(650億元)、谷歌共同創辦人佩吉(555億元)和布林(535億元)、彭博社創辦人彭博(534億元)、微軟前執行長鮑默(517億元)和沃爾瑪繼承人華頓(516億元)。

貝佐斯為了離婚，把所持的亞馬遜四分之一的股份給了麥肯齊，但仍持有公司近12%股份。亞馬遜市價目前約2300億元。

今年1月，貝佐斯傳出偷吃已婚女記者勞倫‧桑琪士(Lauren Sanchez)，將與麥肯齊離婚，轟動全球。今年夏天，貝佐斯與麥肯齊正式離婚，目前繼續跟桑琪士交往，但她還只是女友，兩人尚未結婚。

今年7月與貝佐斯離婚的麥肯齊取得前夫的亞馬遜持股1/4，依當前市價為361億元，讓她身價暴漲，登上今年富比士富豪榜的第15名。

好事者為麥肯齊抱不平。比如亞馬遜第五批投資人之一的尼克‧漢那爾(Nick Hanauer)便說，亞馬遜草創時期，麥肯齊與貝佐斯平起平坐，貢獻一樣大，本該擁有公司的一半。亞馬遜第七位員工漢隆(Mike Hanlon)也說，麥肯齊對公司「貢獻卓著」，本身極有才華。

麥肯齊今年49歲，保持低調。亞馬遜公司屹立之後，她大致退居幕後，隱姓埋名，今年元月貝佐斯緋聞被踢爆後，更不再接受採訪。