博通共同創辦人持有毒品 捐100萬美元免入獄

2019-10-03 14:54 世界日報 編譯吳日君╱綜合2日電



億萬富豪尼古拉斯(Henry Thompson Nicholas III)左與女友今年3月在洛杉磯看球賽。美聯社 分享 facebook

博通半導體(Broadcom)共同創辦人、加州億萬富翁尼古拉斯(Henry Thompson Nicholas III)與女友被控在賭城拉斯維加斯持有毒品，2日請求以捐贈100萬元給慈善機構，進行免入獄認罪協議。

59歲的尼古拉斯與38歲共同被告艾許莉‧法戈(Ashley Christine Fargo)及他們的律師團在法庭上，對兩項持有毒品重罪進行「認罪協商」。

辯護律師崔斯諾夫表示，兩人捐贈給南內華達州男女童軍毒品防治與治療計畫、拉斯維加斯康復基金會各40萬元。還另外捐出20萬元給拉斯維加斯安全與無毒品社區PACT聯盟。

崔斯諾夫表示，警方沒有尼古拉斯和法戈兩人，與海洛因、冰毒、古柯鹼與其他幾種迷幻藥，有直接相關的指紋或法醫證據。警察報告發現，2018年8月，在這對情侶旅行中的旅館發現上述毒品物質。

作為協議一部分，法官放棄另外五項嚴重販毒指控。檢察官表示，沒有證據表明兩人有意圖販售或分發毒品，唯一證據是查到毒品被包裝起來，供給個人使用。

尼古拉斯1991年在南加州一間公寓共同創辦博通，2003年自博通退休。富比士估計，他目前淨資產價值近40億元。

辯護律師聲明表示，尼古拉斯與法戈對致力於打擊毒品成癮的拉斯維加斯組織做出貢獻。兩名被告均無犯罪紀錄。不過，尼古拉斯曾於2008年在加州被控聯邦證券與毒品罪名，向企業主管提供冰毒與搖頭丸。

有關拉斯維加斯案件，尼古拉斯告訴警方，參加完脫衣舞俱樂部聚會後，他被鎖在度假村房間外。當旅館安全人員破門而入時，發現法戈反應遲鈍，嘴裡有一個半放氣的氣球，房間有一氧化二氮氣罐(笑氣)。尼古拉斯稱，罐子是娛樂用途。然而，持有一氧化二氮氣為非法。警方指出，旅館錄影顯示一男一女，似乎是尼古拉斯與法戈。