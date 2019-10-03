親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

苗縣民又撿到2小石虎 休假獸醫師秒上班幫健檢

2次行刑前喊停 美國密州罕病死囚仍伏法

2019-10-03 14:41世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

雖然引發高度質疑，密蘇里州死刑犯巴克李伍(Russell Bucklew，圖)1...
雖然引發高度質疑，密蘇里州死刑犯巴克李伍(Russell Bucklew，圖)1日仍以注射死刑在位於邦尼特瑞(Bonne Terre)的州立監獄伏法，這是密州從2017年1月以來首次有死刑犯遭到處決。美聯社
分享

雖然引發高度質疑，美國密蘇里州死刑犯巴克李伍(Russell Bucklew，見圖，TNS)1日晚間仍以注射死刑在位於邦尼特瑞(Bonne Terre)的州立監獄伏法，這是密州從2017年1月以來首次有死刑犯遭到處決。

巴克李伍1996年謀殺一名男子，並涉嫌多起犯罪。由於他患有特殊疾病，若接受注射死刑恐違反人道考量，先前兩度距離行刑期限只剩幾小時的倒數時間，獲得聯邦最高法院裁定暫緩行刑，理由是他的身體狀況接受死刑注射之後，會出現極大痛苦與煎熬。

巴克李伍患有海綿樣血管瘤(cavernous hemangioma)，頭部、頸部與喉嚨也都還有多顆充血腫瘤，平日靠氣管造口術管呼吸。

巴克李伍的辯護律師團曾在致函密蘇里州州長帕爾森(Mike Parson)的陳情書中指出，巴克李伍如果接受注射死刑，喉部一顆腫瘤可能爆裂，導致巴克李伍因為窒息而痛苦致死，不符合憲法保障死囚得以不受殘忍手段受刑的人道精神。

根據媒體報導，巴克李伍1日接受注射死刑之前，躺在擔架上張望，動了蓋在床單底下的雙腳。他在突然一口深呼吸之後，身體再也一動也不動，並沒有任何痛苦跡象。辯護律師團成員之一皮拉特(Cheryl Pilate)說，為了巴克李伍在確保行刑時不會遭受煎熬，獄方採取多項預防措施，包括先行施打鎮靜劑，並且把擔架抬高，避免出現窒息。

密蘇里州使用的注射死刑用藥是單次劑量的戊巴比妥(pentobarbital)，不過州政府拒絕透過藥劑從何取得。由於大型藥廠禁止生產藥品被政府機關做為死刑用藥，根據媒體報導，密蘇里州注射死刑使用的是合成藥劑。

最高法院曾於2014年、2018年兩度緊急下令暫緩巴克李伍的死刑執行。不過，今年4月間，最高法院則同意巴克李伍可以伏法。

死刑腫瘤死囚
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯蟬聯美國富豪榜首 前妻也上榜

2019-10-03 14:45

影／被逼問彈劾調查 川普記者會上爆氣提早走人

2019-10-03 13:08

博通共同創辦人持有毒品 捐100萬美元免入獄

2019-10-03 14:54

類鴉片止痛藥爭議 嬌生2040萬美元和解

2019-10-03 14:51

美籍華人彭學華被控當中國間諜 不得交保且須自聘律師

2019-10-03 14:39

前女警誤殺非裔判刑10年 死者弟弟擁抱原諒她

2019-10-03 14:33

傳提議放鱷魚蛇擋移民 川普痛批假新聞

2019-10-03 13:54

不滿川普廢追夢人計畫 蘋果庫克向最高院提書狀

2019-10-03 13:11

前德州白人女警槍殺黑人鄰居 判10年徒刑

2019-10-03 13:07

楊安澤競選美總統漸獲民心 募款數字會說話

2019-10-03 10:44

女警稱「入錯屋」槍殺黑人鄰居 檢控「供詞是廢話」

2019-10-03 09:17

電話門遭彈劾調查 川普：針對美國人的欺詐犯罪

2019-10-03 09:16

美眾院議長波洛西：希望總統配合電話門案調查

2019-10-02 23:29

烏克蘭總統告訴湯姆克魯斯: 你真帥

2019-10-02 23:01

美9月小非農新增就業縮水 勞動市場放緩

2019-10-02 21:25

百萬富豪致富之路 三成靠升遷加薪

2019-10-02 21:12

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03

電話門醜聞 澳洲總理淡化與川普通話內容

2019-10-02 20:56

美國政治極化品牌二、三名是CNN和Fox 第一是…

2019-10-02 17:23

白宮簡報室 老鼠從天而降

2019-10-02 16:52

最分裂美國品牌 川普酒店居首

2019-10-02 16:47

95歲卡特 成美國最高壽總統

2019-10-02 16:44

全美第一 UPS無人機快遞獲FAA批准

2019-10-02 16:28

「沒和柯林頓離婚」 喜萊莉：至今最勇敢決定

2019-10-02 16:27

川普曾令封邊界 建議對越界移民開槍打腿

2019-10-02 16:15

影／驚險！美機場送餐車瘋狂打轉 差點撞上小飛機

2019-10-02 15:34

阻移民闖美墨邊境 傳川普建議士兵朝大腿開槍

2019-10-02 14:29

美國情報界督察長：吹哨者投訴內容可信

2019-10-02 14:26

電話門／國會傳喚部屬 龐培歐開轟

2019-10-02 14:15

墮胎爭議不斷 美法院暫緩6周規定

2019-10-02 14:08

美民主黨總統初選 桑德斯第3季募得7.8億元

2019-10-02 12:59

通烏門／巴維理、朱利安尼不對盤 川普彈劾攻防添變數

2019-10-02 12:47

通烏門／參議員葛拉斯理挺吹哨者 川普再質疑：為何無權約談

2019-10-02 12:42

通烏門／督察長改口：吹哨者有川普行事不當第一手資料

2019-10-02 12:40

通烏門／路透民調：彈劾川普支持率 增至45%

2019-10-02 12:37

通烏門／眾院要求如「恐嚇霸凌」 龐培歐拒讓5幕僚作證

2019-10-02 12:34
看更多

熱門文章

史上最強娃娃臉！這「小學老師」嚇壞家長 真實年齡曝光

2019-10-02 19:51

在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

2019-10-02 18:07

9歲男童參加5k路跑被誤導 意外獲得10k路跑金牌

2019-10-03 10:45

鋼琴女神嗆亞洲女「M號就是肥胖」 網爆氣揭造假真相

2019-10-02 21:29

19位婦女遭綁架強姦淪生子機器 「嬰兒工廠」男嬰賣5萬元

2019-10-03 09:12

女警稱「入錯屋」槍殺黑人鄰居 檢控「供詞是廢話」

2019-10-03 09:17

美股早盤跌逾300點 經濟衰退疑慮揮之不去

2019-10-02 21:55

憂經濟衰退 道指兩天跌逾800點

2019-10-03 06:12

背著未婚妻偷交女友！兩女同時催婚 他「選擇障礙」霸氣：一起娶

2019-10-02 20:18

道瓊指數崩跌近500點 貿易戰疑慮加深

2019-10-03 07:17

經濟利空衝擊美股急挫 道瓊指數大跌逾500點

2019-10-03 02:03

「海洋吸塵器」成功了！小至一公厘的海洋垃圾也能收集

2019-10-03 11:20

影／首次玩滑翔傘竟遇傘繩斷裂 恐怖墜海過程曝光

2019-10-02 16:20

美歐貿易戰來了 18日起對歐盟飛機和部分產品加徵關稅

2019-10-03 07:45

科學家以亮度比太陽高幾倍的光束 破解古卷軸內容

2019-10-03 09:36

美再出招 擬禁投資大陸股債

2019-10-02 22:59

被控性騷擾的男高音多明哥辭職了！美國所有演出取消

2019-10-03 09:14

WTO仲裁准美徵懲罰性關稅 歐盟研議反制

2019-10-03 04:05

南韓全美幼稚園一年要30萬 費用超過醫學院

2019-10-02 17:27

分析師想破頭猜不透英國脫歐後果 求助機器後的答案是

2019-10-02 22:29

日本惡夢 北韓潛射彈道飛彈涵蓋全日本

2019-10-02 22:06

美網路券商一哥超殺 ETF手續費零元

2019-10-03 00:01

叫車、餐飲外送之外 Uber有意拓展「叫人」服務

2019-10-03 11:42

南韓華城連環殺人案 犯嫌再供出30多次性侵

2019-10-02 19:44

烏克蘭總統告訴湯姆克魯斯: 你真帥

2019-10-02 23:01

英國處理台女醫師簽證問題大轉彎 獲准續留

2019-10-03 13:31

貿易談判下週將再次會晤 華府智庫：美中展開制裁競爭

2019-10-02 22:05

影／美二戰轟炸機墜毀釀7死 空拍機骸怵目驚心

2019-10-03 10:11

美國政治極化品牌二、三名是CNN和Fox 第一是…

2019-10-02 17:23

陸反嗆：美控制海外金流

2019-10-02 23:01

南韓愛買全球房地產甚至領先中國 原因在此

2019-10-02 18:54

二戰級轟炸機迫降美國康州機場失敗 釀7死9傷

2019-10-03 09:30

更人道對待魚！研究指出魚跟其他動物一樣都會感到痛

2019-10-02 19:41

影／被逼問彈劾調查 川普記者會上爆氣提早走人

2019-10-03 13:08

美民主黨總統參選人桑德斯接受心臟支架手術

2019-10-02 23:09

隱匿21年重見天日 衣索比亞無價皇冠現蹤

2019-10-02 18:53

明明是司法部長 為何頻頻跟外國情報首長密會

2019-10-02 21:22

被時代洪流所淹沒！BB Call正式宣告時代終結

2019-10-03 09:08

百萬富豪致富之路 三成靠升遷加薪

2019-10-02 21:12

美眾院議長波洛西：希望總統配合電話門案調查

2019-10-02 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top