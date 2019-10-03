2次行刑前喊停 美國密州罕病死囚仍伏法

2019-10-03 14:41 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



雖然引發高度質疑，密蘇里州死刑犯巴克李伍(Russell Bucklew，圖)1日仍以注射死刑在位於邦尼特瑞(Bonne Terre)的州立監獄伏法，這是密州從2017年1月以來首次有死刑犯遭到處決。美聯社 分享 facebook

雖然引發高度質疑，美國密蘇里州死刑犯巴克李伍(Russell Bucklew，見圖，TNS)1日晚間仍以注射死刑在位於邦尼特瑞(Bonne Terre)的州立監獄伏法，這是密州從2017年1月以來首次有死刑犯遭到處決。

巴克李伍1996年謀殺一名男子，並涉嫌多起犯罪。由於他患有特殊疾病，若接受注射死刑恐違反人道考量，先前兩度距離行刑期限只剩幾小時的倒數時間，獲得聯邦最高法院裁定暫緩行刑，理由是他的身體狀況接受死刑注射之後，會出現極大痛苦與煎熬。

巴克李伍患有海綿樣血管瘤(cavernous hemangioma)，頭部、頸部與喉嚨也都還有多顆充血腫瘤，平日靠氣管造口術管呼吸。

巴克李伍的辯護律師團曾在致函密蘇里州州長帕爾森(Mike Parson)的陳情書中指出，巴克李伍如果接受注射死刑，喉部一顆腫瘤可能爆裂，導致巴克李伍因為窒息而痛苦致死，不符合憲法保障死囚得以不受殘忍手段受刑的人道精神。

根據媒體報導，巴克李伍1日接受注射死刑之前，躺在擔架上張望，動了蓋在床單底下的雙腳。他在突然一口深呼吸之後，身體再也一動也不動，並沒有任何痛苦跡象。辯護律師團成員之一皮拉特(Cheryl Pilate)說，為了巴克李伍在確保行刑時不會遭受煎熬，獄方採取多項預防措施，包括先行施打鎮靜劑，並且把擔架抬高，避免出現窒息。

密蘇里州使用的注射死刑用藥是單次劑量的戊巴比妥(pentobarbital)，不過州政府拒絕透過藥劑從何取得。由於大型藥廠禁止生產藥品被政府機關做為死刑用藥，根據媒體報導，密蘇里州注射死刑使用的是合成藥劑。

最高法院曾於2014年、2018年兩度緊急下令暫緩巴克李伍的死刑執行。不過，今年4月間，最高法院則同意巴克李伍可以伏法。