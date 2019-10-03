美籍華人彭學華被控當中國間諜 不得交保且須自聘律師
遭控為中國間諜的56歲美籍華人彭學華(Xuehua Edward Peng，音譯)2日在舊金山聯邦法院過堂，聯邦法官賈桂琳‧柯爾利(Jacqueline Corley)裁定，彭學華有逃亡之虞，不得交保；柯爾利也裁定，彭學華財力雄厚，不符合免費使用公設辯護人的被告資格，必須自行聘請辯護律師。
彭學華今年9月27日在海沃德(Hayward)家中遭到逮捕，遭控為外國政府擔任間諜，搜集有關美國安全的機密資料轉交給中國政府官員；如果被判有罪，他面臨最高10年有期徒刑，25萬元罰金。
2日出庭時，他深穿橘色囚服，有口譯人員在庭上協助翻譯。至於彭學華到底提供哪些資料給中方，聯邦檢察官並未透露。
助理公設辯護人李歐尼達(Ellen Leonida)在庭上對法官指出，法院應該讓彭學華交保候傳，因為彭學華有具體理由要留在美國，彭學華已成年的女兒以及彭學華的妹妹都願意抵押房子籌措保釋金。
不過，柯爾利指出，彭學華雖有親人住在加州，並不代表他肯定不會逃亡到中國。根據報導，彭學華在中國有存款，有一棟公寓，還有女友。
媒體報導指出，鄰居受訪時指出，彭學華沉默寡言但頗為友善，似乎常常出遊，喜歡名車。
刑事起訴書中指出，彭學華在2015年至2018年間，超過六次租下旅館房間，並在房裡留下最多2萬元現金。聯邦調查局的雙重間諜取得飯店房間鑰匙之後，入內把錢取走，但留下存有情報資料的數位記憶卡。根據調查，彭學華把記憶卡帶走之後，前往北京面見中國情報官員。
根據公開資料，2012年入籍成為美國公民的彭學華是舊金山「美國旅行與旅遊」(U.S. Tour and Travel)旅行社負責人，但這家公司並沒有任何網站。他擁有機械工程背景，持有加州針療醫師執照。
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