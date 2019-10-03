美籍華人彭學華被控當中國間諜 不得交保且須自聘律師

2019-10-03 14:39 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



舊金山一間旅行社負責人彭學華上月30日被聯邦檢方控告擔任中國間諜，目前被聯邦法官裁定不准交保，檢方提供證據中包含彭學華在喬州旅館中交換報酬的暗中監視錄影及記憶卡證據。美聯社 分享 facebook

遭控為中國間諜的56歲美籍華人彭學華(Xuehua Edward Peng，音譯)2日在舊金山聯邦法院過堂，聯邦法官賈桂琳‧柯爾利(Jacqueline Corley)裁定，彭學華有逃亡之虞，不得交保；柯爾利也裁定，彭學華財力雄厚，不符合免費使用公設辯護人的被告資格，必須自行聘請辯護律師。

彭學華今年9月27日在海沃德(Hayward)家中遭到逮捕，遭控為外國政府擔任間諜，搜集有關美國安全的機密資料轉交給中國政府官員；如果被判有罪，他面臨最高10年有期徒刑，25萬元罰金。

2日出庭時，他深穿橘色囚服，有口譯人員在庭上協助翻譯。至於彭學華到底提供哪些資料給中方，聯邦檢察官並未透露。

助理公設辯護人李歐尼達(Ellen Leonida)在庭上對法官指出，法院應該讓彭學華交保候傳，因為彭學華有具體理由要留在美國，彭學華已成年的女兒以及彭學華的妹妹都願意抵押房子籌措保釋金。

不過，柯爾利指出，彭學華雖有親人住在加州，並不代表他肯定不會逃亡到中國。根據報導，彭學華在中國有存款，有一棟公寓，還有女友。

媒體報導指出，鄰居受訪時指出，彭學華沉默寡言但頗為友善，似乎常常出遊，喜歡名車。

刑事起訴書中指出，彭學華在2015年至2018年間，超過六次租下旅館房間，並在房裡留下最多2萬元現金。聯邦調查局的雙重間諜取得飯店房間鑰匙之後，入內把錢取走，但留下存有情報資料的數位記憶卡。根據調查，彭學華把記憶卡帶走之後，前往北京面見中國情報官員。