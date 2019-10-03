前女警誤殺非裔判刑10年 死者弟弟擁抱原諒她

2019-10-03 14:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合2日電



白人女警手持聖經。 美聯社 分享 facebook

辯稱誤殺非洲裔鄰居的前德州達拉斯市白人女警安柏‧蓋格(Amber Guyger)，2日被判10年監禁；死者的弟弟在庭上表示原諒她，並當場與她擁抱。

美聯社報導，正當法庭外群眾對蓋格殺死基恩(Botham Jean)只被判10年監禁而大感憤怒，認為量刑過輕之際，基恩的弟弟獲准在證人席上向被告前女警蓋格講話。

18歲的布蘭特‧基恩(Brandt Jean)告訴蓋格，他認為兄長希望她把生命交給基督，如果她請求上帝赦免，她會得到赦免。

他對31歲的前女警蓋格說：「我愛你，我但願你不會遇上厄運。」他隨後問：「我是否可以與她擁抱一下。」

法官說可以，布蘭特和蓋格站起來，在法官面前擁抱，而蓋格哭起來。

陪審員可以重判蓋格終身監禁，也可以輕判她兩年徒刑，但檢察官要求他們判處她入獄28年，這相當於基恩的年歲。

10年徒刑的判決(使蓋格在五年後有資格獲得假釋)迎來了法庭外群眾的噓聲和嘲諷，一名女子說，這是一種侮辱。

基恩的母親艾莉森‧基恩(Allison Jean)批評此案的調查，她說，「我們在調查中所看見的腐敗現象必須停止」，這要由達拉斯市民決定是否改變。

她還批評蓋格和警察受訓開槍殺人。