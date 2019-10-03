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影／被逼問彈劾調查 川普記者會上爆氣提早走人

2019-10-03 13:08聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國總統川普2日在一場白宮記者會上，不滿被記者追問遭民主黨彈劾調查一事，大發脾氣稱是場騙局，最後甚至沒有照表走完流程，就甩頭離開現場。

面對眾議院民主黨發起的彈劾調查進逼，焦躁的川普2日不斷在堆積情緒，當天他先在推特上痛批「一事無成的民主黨，應將注意力放在建設我們的國家，而非浪費所有人的時間和精力在一堆垃圾（BULLS**T）上。」

之後在橢圓辦公室會見芬蘭總統時，川普對滿場記者大罵眾院民主黨議員、主導彈劾調查的希夫（Adam Schiff）卑劣（Low Life），最後，他在白宮東廂的聯合記者會上大爆發。

當時，《路透》記者梅森（Jeff Mason）問到烏克蘭「電話門」事件，川普想要抓拜登什麼樣的把柄，要烏克蘭總統查拜登什麼案子。

川普先是顧左右而言他，說拜登和他兒子壞透了，「他兒子帶走好幾百萬美元」。但梅森要求川普回答他提出的問題，川普則裝傻反問「你是在跟我講話，你還沒問完嗎？」企圖轉移焦點。

梅森持續逼問，無視川普一再要他改問芬蘭總統，終於徹底激怒川普。他拉高分貝怒罵彈劾整件事為騙局，「我全都回答了，這是個騙局，你知道是誰在參與騙局嗎，像你這種人，和我們國家裡的假新聞媒體」。

梅森在川普抓狂後，改向芬蘭總統提問。本來記者會安排美媒與芬蘭媒體各問兩個問題，但滿肚子怒火的川普顯然不想繼續站在那，面對接下來的同樣追問，因此在芬蘭總統回答完後，他就接著感謝芬蘭總統的前來，無視第四個發問者，提前結束記者會走人。

梅森撰寫這次採訪報導時，劈頭就寫道「總統川普氣瘋了」（President Donald Trump is mad as hell），而芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）就像個無辜旁觀者，看著這一切在他眼前發生。

美國總統川普2日在一場白宮記者會上，不滿被記者追問遭民主黨彈劾調查一事，大發脾氣...
美國總統川普2日在一場白宮記者會上，不滿被記者追問遭民主黨彈劾調查一事，大發脾氣，稱彈劾調查是場騙局，最後甚至沒有照表走完流程，就甩頭離開記者會現場。路透
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