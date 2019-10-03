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女警稱「入錯屋」槍殺黑人鄰居 檢控「供詞是廢話」

2019-10-03 09:17香港01 李福源

蓋格在庭上聲淚俱下，承認自己殺錯良民並致歉。（Youtube影片截圖）
蓋格在庭上聲淚俱下，承認自己殺錯良民並致歉。（Youtube影片截圖）
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美國德州達拉斯巿的31歲前女警蓋格（Amber Guyger）去年9月6日晚上下班回家卻「入錯屋」，且連開兩槍擊斃26歲的黑人男子吉恩（Botham Jean）。近日經過為期6天的審訊，陪審團在周二（10月1日）裁定蓋格謀殺罪成，她可被判監禁5年至99年不等。

蓋格住在事發公寓的三樓，吉恩則居於四樓。案發當晚蓋格剛下班，身上仍穿警察制服，她供稱，回家發現大門呈現半開的狀態，以為有人潛入，於是拔出佩槍戒備，並把被她誤以為擅闖寓所的吉恩擊斃。

蓋格事後致電報警，報案錄音中聽到她不斷重複地說「我以為那是自己的單位」逾20次，又不停向吉恩道歉，鼓勵他支撐下去；救護員抵達後為在吉恩進行心肺復蘇，可惜回天乏術。蓋格在案發後三日被捕，其後遭到革職並被控以謀殺罪。

「像突擊隊員般」衝入房內

吉恩的媽媽艾利森（Allison Jean）向陪審團表示，愛兒的死令她傷心欲絕，「我的生活從此變得不一樣，我無法入睡和進食，而且自此經常生病。我必須努力令家人團結在一起，因為我們每個人都很痛苦」。吉恩的姐姐芬德利（Alissa Findley）表示事發後她和孩子很害怕警察，「我希望吉恩能死而復生，好讓我們繼續最後一次的對話，這次我不會再讓他掛斷電話」。

辯方律師稱，蓋格當晚已值班逾13.5個小時，且因收到一名同袍傳來帶有性暗示的短訊而分心，所以才會「犯下一連串可怕的錯誤」。蓋格在庭上聲淚俱下，承認殺錯良民並致歉，她強調，事發時感到人身安全受威脅，「我很害怕他會殺了我」。負責調查的德州騎警亦供稱，案發公寓的設計的確經常令住客認錯單位。

不過，檢控官法恩（Jason Fine）認為，蓋格「像突擊隊員一般」衝入吉恩的房內，而對方當時只是在沙發上吃冰淇淋，並無威脅她的生命；法恩指出，蓋格案發時仍身穿制服，腰帶上有其他非致命的物品可以用來制服匪徒，包括電槍和胡椒噴劑等，形容她的供詞是「廢話」，當晚她根本沒有「搞錯」。

以有色人種和女性為主的陪審團退庭商議後，最終裁定蓋格謀殺罪成。庭外有人聞判後歡呼慶祝並高呼「感謝主」，還有人大喊「黑人的生命也是命」（Black Lives Matter）。

代表吉恩家屬的律師梅里特（Lee Merritt）形容判決是巨大的勝利，而且是「美國黑人的一次勝利」。另一名代表律師克倫普（Benjamin Crump）認為，裁決為將來一旦有警員涉及非法殺人立下有力的案例，警告執法人員不能恃權濫暴，如果作出不當行為，同樣要接受法律制裁。

警察槍擊殺人
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