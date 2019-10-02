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美眾院議長波洛西：希望總統配合電話門案調查

2019-10-02 23:29聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

美國國會眾議院議長波洛西和眾院情報委員會主席謝安達2日上午召開記者會，說明「電話門案」調查情形，表示頗有進展。波洛西說，她期待總統川普能和白宮合作，也希望川普私人律師朱良尼能交出與烏克蘭官員會面的相關資料。

此外，眾院監督委員會主席康明斯2日也表示，若政府未能在4日之前配合調查，他不排除發傳票給白宮。

美國國會眾議院議長波洛西（右）和眾院情報委員會主席謝安達（左）2日上午召開記者會...
美國國會眾議院議長波洛西（右）和眾院情報委員會主席謝安達（左）2日上午召開記者會。（法新社）
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