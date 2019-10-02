美眾院議長波洛西：希望總統配合電話門案調查

2019-10-02 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國國會眾議院議長波洛西和眾院情報委員會主席謝安達2日上午召開記者會，說明「電話門案」調查情形，表示頗有進展。波洛西說，她期待總統川普能和白宮合作，也希望川普私人律師朱良尼能交出與烏克蘭官員會面的相關資料。