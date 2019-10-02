烏克蘭總統告訴湯姆克魯斯: 你真帥

2019-10-02 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



烏克蘭總統府1日發布前一日總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）的合照。阿湯哥正在烏克蘭當地勘景，表示有興趣在當地拍攝新片。喜劇演員出身的澤倫斯基猛盯著阿湯哥，然後說「你真帥。」阿湯哥幽默回應：「錢沒白花。」