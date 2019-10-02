美國政治極化品牌二、三名是CNN和Fox 第一是…

2019-10-02 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普上任以來，美國民眾挺共和黨或挺民主黨的政治理念分歧持續擴大，政治立場極化傾向尤其反映在對媒體的偏好上。路透 分享 facebook 市場研調公司Morning Consult最新民調報告顯示，自從川普入主白宮以來，美國民眾挺共和黨或挺民主黨的政治立場分歧持續擴大，這種政治極化（polarizing）傾向尤其反映在媒體偏好上。

財經新聞網站Market Watch報導，密西根州立大學政治學副教授Matt Grossman在這份報告中說：「持平而論，媒體對川普選上總統的反應很震驚，而後調整報導的基調，使民主黨人認為媒體更加重要，共和黨人則認為媒體更加偏頗。」

這份調查在今年7月1日至8月8日間訪調了超過1.3萬人，詢問受訪者對品牌的看法。今年調查結果顯示，在Morning Consult追蹤的逾3,700個品牌中，政治極化程度最高的前15大品牌排名裡，媒體公司就占12個，例如美國有線電視新聞網（CNN）和福斯新聞（Fox News）高居第二、第三名。第一名是川普飯店（Trump Hotels）。

Morning Consult的排名依據是受訪者對品牌的「淨好感度」（net favorability），也就是對每一品牌有好感的美國成年人占比，減去對品牌有反感者的占比。

今年的調查結果與去年類似，但政治極化更加鮮明，有些品牌的政治極化度甚至呈二位數百分率成長。

舉CNN為例，去年共和黨人和民主黨人對CNN的淨好感度相差66個百分點，今年調查結果更升至80個百分點，因為共和黨人對CNN的淨好感度掉了12個百分點，從負13降到負25。共和黨則對上榜媒體的觀點都比民主黨人來得負面，唯獨福斯新聞是例外。

廣告媒體公司群邑媒體集團（GroupM）主管Joe Barone說：「從某個角度來看，這的確強化了時下對媒體業的說法。這種說法就是，我們正置身於一個極化的世界，媒體一方面促進這種極化，另一方面也反映這種極化。」

對媒體而言，民眾政治立場極化帶來某種好處。皮尤研究中心（Pew）的數據顯示，CNN、福斯新聞和MSNBC去年的收視率全面躍升。在Morning Consult政治極化品牌排行榜中名列第四的紐約時報（NYT），紙本報和數位報訂閱更刷新紀錄。

除了川普飯店外，其他上榜的非媒體品牌是手槍軍械製造商Smith & Wesson，受共和黨人偏愛，名列第12；較受民主黨人青睞的運動鞋大廠Nike名列第15。

其餘上榜品牌全是媒體公司，包括：NBC News（第5名）、MSNBC（第6）、福斯（Fox，第7）、ABC News（第8）、華盛頓郵報（第9）、CBS News（第10）、福斯商業（Fox Business，第11）、福斯串流平台Fox Nation（第 13）、CNBC（第14）。