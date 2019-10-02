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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

白宮簡報室 老鼠從天而降

2019-10-02 16:52世界日報 編譯潘勛╱綜合報導

白宮記者捕鼠，忙成一團。 取自推特
白宮記者捕鼠，忙成一團。 取自推特
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白宮1日新聞簡報會上，記者們專心致志於新聞寫稿，一隻小老鼠居然從天花板砰然而降，掉到一名記者膝頭，引發騷亂，雖說一群大人忙著追捕，但還是立即發稿「老鼠從白宮簡報室掉下來」。身手敏捷的老鼠，則不見蹤跡，似乎逃竄成功。

國家廣播公司(NBC)白宮記者亞歷山大(Peter Alexander)在推特發文說，「我們在白宮新聞室，一隻小老鼠坦白說就是由天花板跌落，掉在我的膝蓋上。」

其他記者，包括路透記者荷蘭德(Steve Holland)，立刻發出照片到推特，內容顯見一群記者擠在簡報室裡亂成一團，想逮捕該鼠。

國家廣播公司另位記者佩提皮斯(Shannon Pettypiece)也發推特指出，這是白宮近幾個月最叫人興奮時刻；言下之意是更勝過川普總統最近被踢爆的「烏克蘭電話門」。

小小鼠輩猖狂如此，當然立刻引發騷亂，只見一群記者們擠在一塊兒，當起捕鼠義工，商業新聞頻道CNBC記者賈佛斯(Eamon Javers)立即推文說，「追捕進行中」。

有位攝影記者立刻把視頻發上推特，只見小鼠泰然自若地在桌子、電線及各色設備之間鑽來跑去，最後逃離媒體簡報室。

國家廣播公司報導說，顯然小鼠最後沒被逮到。國會山莊要求白宮發表評論，但白宮並未立即回覆。

白宮內有蟲鼠蟑螂與其他爬壁類動物已不是新鮮事，不僅歷任白宮主人常有抱怨，有蟲鼠之輩也暗示那些讓白宮討厭的批評者。

白宮烏克蘭
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