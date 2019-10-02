最分裂美國品牌 川普酒店居首

2019-10-02 16:47 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



圖為位在華盛頓特區的川普國際酒店。 美聯社 分享 facebook

川普上台，推特治國，美國政治的兩極化與日俱增，根據「晨間諮詢」調查，最分裂美國的品牌「川普酒店」固不用說，前15名當中媒體就占12名，其中有線電視新聞網(CNN)、福斯新聞(Fox News)和紐約時報(NYT)緊跟川普酒店之後，高居二、三、四名。

密西根大學教授葛羅斯曼(Matt Grossman)說，平心而論，川普上台讓媒體驚醒，也改變了媒體報導的路線，導致民主黨更加重視媒體，共和黨則認為媒體越來越「偏」。

葛羅斯曼團隊今年7月調查了1萬3000民眾，發現最分裂美國人民的品牌，從第二名到第11名，全部都是媒體。

他去年(2018)所做的調查，已顯現政治兩極化的軌跡，今年的調查顯示「於今尤烈」，譬如，去年共和黨和民主黨支持者對CNN好惡比例差，高達66個百分點，今年增為80個百分點，因為其中12%保守派轉向只偏愛福斯新聞，厭惡CNN和其他所有媒體。

媒體品牌顧問公司Group M專家巴隆(Joe Barone)分析本調查結果，說，政治兩極化證實了媒體的論述能力──「我們活在兩極化的世界，媒體一方面造成兩極化，另一方面也在反映兩極化。」

兩極化對媒體自己，倒不無好處。根據皮優報導，2018年CNN、福斯新聞和MSNBC的觀眾都有增加，「分裂國家」本領第四名的的紐約時報，印刷版和電子版的訂戶雙雙創記錄。

前15大「分裂」品牌，不是媒體的，除了川普酒店，剩下兩家──史密斯威森(美國最大的手槍軍械製造商)和耐吉(Nike)鞋類製造商。可想而知，前者是共和黨的最愛，Nike則是民主黨的寵信。