95歲卡特 成美國最高壽總統

2019-10-02 16:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合1日電



前美國總統卡特1日過95歲生日，成為美國第一位活到95歲的總統。 美聯社 分享 facebook 前總統卡特(Jimmy Carter)1日過95歲生日，成為歷來第一個活到這麼大歲數的美國總統，而且他還在繼續進行人道主義工作，偶爾對政治和政策發表意見。

1977至1981年主掌白宮的卡特，仍住在老家喬治亞州平原鎮，沒有公開慶生。不過，他最近公開警告如讓川普連任將是「災禍」，並希望他成立的卡特中心對防止未來的軍事衝突，包括「美國發動的戰爭」，發揮更大的作用。

這位1924年出生的美國第39任總統，2015年抗癌成功，現在又超過去年過世的老布希(George H.W. Bush)成為美國歷來最長壽的總統。

他今年5月動過髖關節置換手術後走路有點困難，不過他還在家鄉教主日學，本周稍後打算偕同結縭73年的妻子蘿莎琳(Rosalynn Carter)一起到納許維爾參加仁人家園 (Habitat for Humanity)的活動協助蓋房子。蘿莎琳也已92歲。

卸任後積極投身慈善工作並榮獲諾貝爾和平獎的卡特，仍然有意確保自己的績業，最近嚴厲批評美國的軍事開支和戰爭，痛斥金錢對政治影響愈來愈大，並敦促採取行動對抗氣候危機。

他對自己執政期間美國沒有參與外國戰事特別感到自豪，宣稱「我只是希望全世界保持和平」。他說，自1776年美國宣布獨立以來，有超過226年在作戰，只享有大約16年和平，而且美國從韓戰以來參與的每一場軍事衝突都是自己選擇加入的。

他強調戰爭的經濟後果，指出自他1979年與北京關係正常化以來，中國一直保持和平。他說，自那時以來美國花了幾兆元戰爭花費，中國卻把同樣多經費投資於興建高鐵、新的大學和其他基本建設。

卡特透露2016年民主黨總統初選，他投票給聯邦參議員桑德斯而非喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

他這次並未表態支持哪個總統人選，但警告民主黨不要太左傾，宣稱提倡由政府主持的單一付費者全民健保，可能失去溫和派和中間選民。這種論調似乎排除了進步派的桑德斯和伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren) 。

但卡特也宣稱他想看到女總統，以及他無法想像自己到80歲還有能力擔負總統重任；這不只修理78歲的桑德斯，也波及76歲的白登和70歲的華倫。