全美第一 UPS無人機快遞獲FAA批准

2019-10-02 16:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ╱綜合報導



快遞業巨頭「優比速」快遞公司(UPS)已獲得聯邦批准，可以經營無人機隊，從而擴大以無人機快遞包裹的業務；UPS也因此成為全美第一個被批准使用無人機的企業。

該公司的子公司Flight Forward計畫利用這項批准將包裹運送到醫院，並可能之後擴展到其他領域。這是聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)首次向經營無人機機隊的企業授予如此廣泛的批准。

這項批准是商業無人機快遞的一個里程碑，包括亞馬遜、Uber和谷歌母公司Alphabet旗下Wing Aviation部門在內的企業，競相在其機隊中添加無人機，以節省成本並更快地運送貨物。

Wing計畫本月起與Walgreens以及UPS競爭對手FedEx在維吉尼亞州基督徒區鎮(Christiansburg)進行無人機消費品送貨試驗。與UPS的全面認證不同，某些測試的批准範圍僅限於小範圍，而在人口稠密地區的飛行仍然受到限制。

UPS獲聯邦批准的FAA Part 135認證原本適用於包機航空公司，之後UPS將能在夜間飛行並運送超過55磅的貨物。

UPS將開始利用這項授權用於醫院的包裹遞送服務，但CEO亞伯尼(David Abney)表示，這可能會擴展到其他「校園式環境」乃至一般家庭。

他指出，「一旦法規完備，我們當然相信會有快遞到一般家庭和其他目標的機會，這將有助於補強我們遍布全球了不起的駕駛員們。」

UPS說，它在7月向FAA申請批准。這家總部位於亞特蘭大的公司於3月開始使用無人機將藥品樣品送往北卡羅來納州羅利市的一家醫院；之後，該公司已進行了1000多次此類快遞服務。

運輸部長趙小蘭說：「這是將無人駕駛飛機系統安全地整合到我們的領空、擴大北卡醫療服務的範圍，以及在全美無人機系統整合試點計畫取得成功以保持美國在無人航空領域的領導地位方面邁出的重要一步。」