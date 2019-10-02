「沒和柯林頓離婚」 喜萊莉：至今最勇敢決定

2019-10-02 16:27 世界日報 編譯潘勛╱綜合報導



民主黨2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)1日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」節目訪談時表示，在私人方面，沒有和前總統柯林頓離婚是她至今「最勇敢」的決定；而2016年代表民主黨參選總統則是她在公共服務上最驕傲的事。

另方面，由於上周傳出曾任國務卿的喜萊莉‧柯林頓可能還有意出馬角逐白宮大位，引發外界對她的動向的猜臆；前川普總統顧問巴農(Steve Bannon)9月30日還預測，她一定會排除萬難，參選2020年總統。

喜萊莉與女兒雀兒喜倆現身「早安美國」(Good Morning America)，是替母女合著的新書「英雌列傳」(The Book of Gutsy Women，暫譯)打廣告；當被主持人詢問自己一生最勇敢的時刻是什麼，她回答私人方面，選擇維持與柯林頓的婚姻，而在「公共」及「政治」方面，則是代表民主黨參選2016年總統，「然後積極面向未來，每天起床，迎向新的一天。」

喜萊莉母女倆的新書敘述百來位女性的事蹟，她說對自己母女倆，她們都是勇敢的女性、有勇氣的領袖，敢於面對現況，挑戰困難問題，再把事情辦好。因此在人生面臨前途茫茫、似乎走不下去的時刻，她希望讀者能由書中女性的故事汲取力量，因為她母女就是如此。假如歷史向世人有所啟示，那便是這個世界需要勇敢的女性。

而川普總統前白宮顧問巴農則在9月30日晚上福斯商業台節目，然後大膽預測，「佝僂老嫗」的柯林頓正在排除萬難，殺回政壇，「她參選了，只是在想怎樣看來名正言順」。巴農表示，她會由前副總統白登手中接過中間路線。

柯林頓當然堅定地否認自己有興趣參選2020年總統，但是巴農說，她目前打書，是動花招想在民主黨初選找個位子，「她這星期打書…大批川普是不法總統、非法總統…對國家的危害既清楚又迫在眉睫。」

柯林頓9月29日在哥倫比亞廣播公司的「周日新聞秀」節目裡，確實稱川普為「非法總統」。川普「烏克蘭電話門」醜聞踢爆之後，她另發推特稱川普為「腐敗的人形龍捲風」。