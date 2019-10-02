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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

川普曾令封邊界 建議對越界移民開槍打腿

2019-10-02 16:15世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

紐約時報」1日說，川普總統今年3月在橢圓形辦公室開會時，下令關閉整個美墨邊界阻止非法移民湧進來，甚至建議對著越界入境移民的腿開槍，免得他們逃跑。

川普對移民源源不斷地湧進美國火冒三丈，私下提到各種做法，包括在邊界築牆附帶電網和尖刺，以及挖溝渠在裡面放蛇或鱷魚，還要助理評估費用。

他曾公開建議軍人開槍還擊向他們扔石頭的移民，助理告以這樣做違法才作罷；他後來建議開槍打腿，助理強調這也於法不容。

紐約時報記者茱莉．赫許菲爾德．戴維斯(Julie Hirschfeld Davis)與麥可．席爾(Michael D. Shear)下周上市的新書「邊界戰爭：川普攻擊移民內幕」(Border War)，描述「總統暴怒的瘋狂一周」，從下令關閉邊界開始，川普風風火火，幕僚日夜心驚膽戰；一周下來川普放棄威脅，可是開始整肅那些企圖阻止他暴衝的助理。

3月間那項會議原定30分鐘，結果拖了兩個多鐘頭；川普不斷咆哮，幕僚則焦頭爛額拚命安撫。川普帶著髒話大叫：「你們害我像個白痴！我是靠這個競選。這是我的議題。」

川普當場下令次日中午關閉美墨邊界，使在場顧問目瞪口呆；當時的國土安全部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)企圖跟川普講理，表示關閉邊界並不能阻止移民申請庇護，可是川普根本不理會。

川普的女婿庫許納也企圖勸說，川普卻罵他：「你只關心你在墨西哥那些朋友。我受夠了。我要邊界明天中午就關閉。」

白宮顧問最後說服川普把關閉邊界時限延到下個周五，可是散會時人心惶惶；他們敦促墨西哥官員立刻加強逮捕移民，同時動員共和黨國會議員和商會向川普陳說利害。

強硬派的白宮助理米勒卻覺得有機可乘，向川普宣稱尼爾森這些拿著法律作梗的入，本身就是問題；沒幾天川普顯然放棄關閉邊界，開始談論用關稅逼墨西哥就範。

當時的移民及海關執法局代理局長賀曼說：「總統感到挫折，我覺得他在那一刻按重新設定鈕，想要趕快解決問題。」

川普移民紐約時報
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