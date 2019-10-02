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墮胎爭議不斷 美法院暫緩6周規定

2019-10-02 14:08台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

墮胎自古以來就是有極大爭議的問題。美國聯邦法院近日宣布暫緩實施喬治亞州的墮胎法案，由於該法案規定墮胎需要在嬰兒有心跳前（大約是6週）才可墮胎，如果6週後要墮胎將會有許多限制，這也讓美國其他州暫緩類似法案施行。台灣近日有「人工流產應於妊娠8週內施行」公投提案，也是類似的問題。

根據《半島電視台》報導，這項由喬治亞共和黨州長肯普公布的法令規定，一旦女生懷孕後，如果胎兒發育的程度已可偵測到心跳就無法墮胎。當法令公布時，美國公民自由聯盟（ACLU）的律師便向法院提起釋憲。經聯邦法院法官瓊斯1日作出判決，將新法暫緩實行，維持喬治亞州現有墮胎法規。

「這是憲法與喬治亞女性的勝利。」ACLU的法務代表楊表示，他很開心看到判決還給女性生體自主權一個公道。由於法案中規定，除了遭強暴、近親交配、嬰兒有重病及生產女性有生命風險以外不能墮胎，該法案認定胎兒具有心跳後即為「完整的生命人格」。

不過這項共和黨通過的法案也對美國最高法院1973年做出的「羅訴韋德案」造成挑戰。該法案中，美國大法官認為墮胎權是憲法中所保障的隱私權。在此案判決出來後，據《紐約時報》報導，州長辦公室表示在看過完整法院判決後再決定是否採取行動，而保守派多數希望能繼續上訴，翻轉聯邦法院對墮胎的看法。

在台灣則由「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智領銜提出之公投主文為：「你是否同意『優生保健法施行細則第15條第1項本文：人工流產應於妊娠24週內施行。』修正為『人工流產應於妊娠8週內施行。』。」但中選會經委員會審議後，認定有舉行聽證之必要，予以阻止。

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