通烏門／眾院要求如「恐嚇霸凌」 龐培歐拒讓5幕僚作證

2019-10-02 12:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合1日電



控民主黨企圖脅迫，國務卿龐培歐致函眾院稱遭「恐嚇霸凌」，拒讓五國務院官員作證／眾院三委員會反批/國務院督察長緊急簡報 法新社 分享 facebook

川普政府1日兵分多路，對抗眾院的彈劾調查，拒絕讓潛在證人出席作證；國務卿龐培歐(Mike Pompeo)1日致函眾院，形容此舉如同「恐嚇、霸凌」，拒讓五國務院官員作證；眾院三委員會反駁，呼籲龐培歐別為了自保，就恫嚇國務院證人，以維護川普總統。

國務院督察長訂2日下午舉行緊急簡報，這場性質與時機不尋常的簡報，可能與吹哨者的檢舉內容相關，引發外界關注。

眾院三委員會上月27日致函龐培歐，要求外交官出庭作證；龐培歐稱此要求如同恐嚇行為，讓國務院沒有充足時間準備。

龐培歐並未直接拒絕讓國務院官員接受眾院調查，回答有關川普及其私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)行為的問題，這些是吹哨者檢舉的關鍵；吹哨者形容朱利安尼是川普施壓烏克蘭調查前副總統白登(Joe Biden)的「偵察兵」。

龐培歐在給眾院的回函中表示，眾院要求國務院官員作證，是「試圖恐嚇、霸凌且不當對待」美國外交官的作法；他表示絕不容忍這種策略，且將竭盡所能避免類似情況發生。

此聲明對於眾院民主黨議員能否在2日如期開始調查產生疑慮，且加劇可能發放傳票要求配合的可能性。

眾院上周對龐培歐發出傳票，要求他提交文件並尋求接洽本周可能與調查員會談的證人。

紐約時報指出，考量最近公開的文件顯示，龐培歐也涉及烏克蘭電話門，他本人可能也會被要求出席作證。

對於龐培歐的回應，眾院三位委員會主席，眾院外交 委員會主席恩格爾(Eliot Engel)、情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)和監督和改革委員會主席康明思(Elijah Cummings)發表共同聲明表示，「川普與烏克蘭總統講電話時，龐培歐國務卿也在場；若屬實，龐培歐將成為眾院彈劾調查的事實證人(fact witness)，別再恫嚇國務院證人以自保並維護總統。」

消息人士透露，國務院督察長利尼克(Steve Linick)2日下午將召開緊急簡報，說明從國務院法律顧問辦公室取得、關於國務院和烏克蘭的文件。

簡報詳細內容尚不清楚，但利尼克預料將密會多名國會官員；這場在國會休會期間，性質與時機不尋常的簡報，顯示可能與吹哨者近日檢舉的內容相關。