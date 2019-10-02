通烏門／路透民調：彈劾川普支持率 增至45%

2019-10-02 12:37 世界日報 編譯潘勛／綜合報導



路透民調：彈劾調查川普 支持率一周內從37%增至45% 法新社 分享 facebook

「烏克蘭電話門」顯然讓川普總統元氣大傷；最新民調指出，認為川普該被彈劾下台的美國民眾為45%，較上周的37%增加8個百分點；此外，川普的施政滿意度也告下降。

川普遭指控拿軍援烏克蘭當籌碼，向基輔當局施壓，要他們調查前副總統白登；民主黨上星期對此發動彈劾調查。

「今日美國報」1日報導，路透／易普索(Ipsos)9月24日到30日間進行的民調指出，認為川普該被彈劾下台的受訪者上升到45%，不贊成者為41%，較前一星期的37%支持、45%反對，支持者增加8%。這份民調有效樣本為2234名美國成年人，誤差值在正負2.4%。

支不支持彈劾，顯然因黨派而大有差異；登記為共和黨的選民13%支持，81%不支持；而登記為民主黨的選民支持彈劾、把川普趕下台者達75%，反對者為14%。

登記為無黨派的選民支持與反對者幾乎打平，分別是38%及39%。

64%受訪民眾表示，聽聞「很多」或「一些」川普「烏克蘭電話門」的報導；略有所聞但不知細節者有21%；另10%沒聽過，6%不曉得發生爭執。

民調也發現，川普的施政滿意度由前一周的43%跌到39%，不滿意度則由54%升到56%。

另外，如果現在進行總統普選，民主黨三名民調最高的參選人都可擊敗川普。在假設的對戰組合裡，白登以39%勝過川普的34%；聯邦參議員桑德斯(佛蒙特州)為40%對34%；另位聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)則為38%對34%。

川普及其支持者說，總統的出發點是關切烏克蘭貪腐，另指責白登不當運用副總統的影響力，把兒子杭特‧白登(Hunter Biden)安插到烏國能源公司。

這項民調也顯示，43%受訪者認為川普是想搶在2020年大選前抹黑白登，而26%認為白登想掩飾可能傷害他當選的醜聞。