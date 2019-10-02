通烏門／督察長改口：吹哨者有川普行事不當第一手資料

2019-10-02 12:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



情報界督察長(ICIG)艾金森(Michael Atkinson)1日宣稱，投訴川普總統敦促烏克蘭調查他的政敵，並引發彈劾的吹哨者，宣稱他擁有總統行事不當的第一手消息；但這與送交國會和全國情報總監的文件，似乎不符。

川普及其共和黨盟友指責投訴不當，因為吹哨者沒有直接的第一手消息，完全根據第二手資料或傳聞；他們也宣稱這是反川普的政府職業官僚耍的把戲。

督察長就此發布冗長聲明，表示吹哨者在8月12日提出的投訴文件中，表明自己擁有第一手和其他資料，顯示投訴人對此一事件直接知情。

聲明中說，吹哨者在投訴表格上勾選兩個事項，一個是「我對有關事件或紀錄親自和／或直接知情」，另一個是「其他員工告訴我有關事件或紀錄」。

吹哨者上周送交國會的解密投訴文件提到，他沒有直接目睹描述的大部分事件，「不過，我發現同事對這些事件的說法可信，因為幾乎在所有情況，都有好幾個官員重述符合彼此的事實型態。」

此外，督察長艾金森8月26日向情報總監馬奎爾(Joseph Maguire)提出的信函，宣稱「投訴信函承認吹哨者並未直接目睹總統打電話…不過在ICIG初步檢討過程獲得的資料，支持吹哨者的說法，包括在通話過程總統企圖向烏克蘭領袖施壓。」

ICIG最新的聲明顯示，吹哨者對有關事件顯然直接知情，而且這是他當初投訴的關鍵要點，可是馬奎爾的證詞宣稱那是根據「傳聞」。

共和黨逮住這種出入窮追猛打，尤其媒體透露情報界的投訴表格最近才修訂，刪除投訴內容必須有第一手消息才能送交國會的規定。

面對外界質疑，督察長宣稱吹哨者填寫的，確是強調必須有第一手資料的舊表格，不過在媒體詢問後，他們已更新表格。

ICIG說，吹哨者雖末直接目睹總統打電話，可是它在初步審查過程獲得其他資料，顯示投訴內容可信。

ICIG說，投訴表格今年稍早刪除吹哨者必須有第一手資料的文字，因為它認為這種文字可能遭到誤解。

吹哨者的律師也宣稱，法律並未規定投訴必須有第一手資料。