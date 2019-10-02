通烏門／參議員葛拉斯理挺吹哨者 川普再質疑：為何無權約談

2019-10-02 12:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合1日電



共和黨參議員葛拉斯理稱吹哨者應受保護。 美聯社 分享 facebook

在川普總統及其盟友攻擊眾院彈劾調查之際，共和黨最資深國會參議員、參院司法委員會主席葛拉斯里(Chuck Grassley)表態力挺「吹哨者」，並呼籲要尊重吹哨者的機密性；川普則發推文持續質疑他為何無權約談吹哨者，還想約見提供「假消息」給吹哨者的人，暗示應逮捕領導調查的眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)。

川普這番話顯然引起共和黨內部大老的警戒；葛拉斯里是共和黨最資深的參議員，目前已是第七個任期。

葛拉斯里長年倡議吹哨者法案，無論總統隸屬哪個黨派。

葛拉斯里在聲明中寫道，政府和媒體「必須總是合作，尊重吹哨者的機密性」，且未經證實的陰謀不能做為黨派的政治武器，損害國家利益；但他未提及川普。

不過，葛拉斯里反駁川普經常聲稱，吹哨者是「騙子」的說法，因此人並未非檢舉事件的第一手觀察者。

葛拉斯里說：「根據第二手資訊提出的檢舉不該被拒絕，但他們需要更多的事實查證工作，並評估檢舉人的可信度。」

他進一步譴責報導吹哨者部分身分資訊的媒體，稱洩漏吹哨者的身分，「不符合公眾利益，即便這與報紙銷量衝突且會吸引點閱。」

紐約時報等媒體已報導，吹哨者是中央情報局(CIA)官員，但未公布姓名；白宮連日來不顧機密保護和機構指示，試圖調查吹哨者的身分。

川普1日憤慨地質疑為何他「無權約談吹哨者」，除了會見「所謂的吹哨者」，他也想約談「提供假消息給他的人」。

川普另推文質疑，謝安達為何沒有因為對國會做不實指控而被捕；他指的是謝安達上周在聽證會上，指他施壓烏克蘭總統澤倫斯基與私人律師朱利安尼和司法部長巴維理合作，進行可能增加他競選優勢的調查。