通烏門／巴維理、朱利安尼不對盤 川普彈劾攻防添變數

2019-10-02 12:47 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美聯社 分享 facebook

因為烏克蘭「電話門」醜聞而面臨國會彈劾陰影的川普總統，由於私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)及司法部長巴維理(William Barr)關係緊張，讓川普公私兩面的辯護防禦，可能添增變數。

華爾街日報報導，消息人士透露，今年4月間，巴維理曾經打了通電話給川普，直白地詢問：「朱利安尼到底在搞什麼鬼？」

當時，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的「通俄案」調查報告剛剛公布，川普安然避開遭到刑事起訴；但朱利安尼在新聞台接受訪問時，卻毫不留情對前任白宮法律顧問、同時也是巴維理多年好友的麥甘恩(Don McGahn)開砲。

麥甘恩曾經對穆勒率領的調查團隊提供證詞，作證內容涉及「通俄案」調查當中最受矚目的幾個關鍵，包括川普曾經企圖撤除穆勒的特別檢察官職務。

消息人士說，巴維理在電話中想問川普的是，朱利安尼上電視受訪究竟只是為了拉抬個人知名度，還是想讓穆勒調查有著沒完沒了的後續發展。據透露，巴維理請川普轉告朱利安尼，「別再鬧下去了。」

相隔五個月後的現在，眾院民主黨團已經對川普啟動彈劾調查，但分別擔任川普公私兩面辯護主帥的巴維理及朱利安尼，卻仍然不對盤，讓白宮在幫川普布局司法攻防及公關宣傳策略時，面臨複雜變數。

川普就職前一度盛傳是司法部長熱門人選的朱利安尼，現在以川普私人律師身分，上遍從早到晚的新聞節目；朱利安尼接受專訪時言詞火花四射，但發言內容卻常有誇大傾向。

巴維理接掌司法部以來，不少作為遭到外界批評過度討好川普；從職責區分來看，朱利安尼的任務是為川普辯護，巴維理則是捍衛司法部與國家元首一職的廉正清白。

知情人士指出，巴維理得知川普與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，竟把他跟朱利安尼扯在一起，感覺既驚訝又憤怒； 司法部則表示，川普從來不曾要求巴維理與烏克蘭聯絡。