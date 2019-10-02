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網上銷售芬太尼致5死 三名中國男子恐囚終身

2019-10-02 11:49世界日報 記者金春香／紐約報導

麥史文聯邦檢察官(中)起訴在網上銷售芬太尼，導致美國五人藥物過量死亡的三名中國男...
麥史文聯邦檢察官(中)起訴在網上銷售芬太尼，導致美國五人藥物過量死亡的三名中國男子。(取自推特)
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賓州東區聯邦法院和聯邦檢察官麥史文(William M. McSwain)1日宣布，起訴涉嫌在網上銷售芬太尼導致五人死亡的三名中國男子 ，控以一項串謀進口管制藥物罪、一項串謀分銷管制藥物罪和62項分銷芬太尼罪，另有一名前費城副警長也因涉入芬太尼運輸交易而被起訴並已認罪，三華男若罪成將面臨終身監禁。

根據法庭文件，這三名中國男子在中國運營一個網站，面向全球銷售芬太尼，他們將產品寄至由蒙哥馬利郡(Montgomery)副警長蘭蒂斯(David Landis)在費城租下的一處儲存倉庫內，然後由蘭蒂斯通過美國郵政郵寄至全美21個州及海外其他國家；這些芬太尼導致喬治亞、田納西、俄亥俄及伊利諾州的五人在過去三年內死於藥物過量。

法庭文件顯示，三中國男子為陳德耀(Deyao Chen，姓名皆音譯)、陳貴春(Guichun Chen)和潘亮圖(Liangtu Pan)，2016年4月至2017年3月期間，三人在中國經營一家網站，供銷包括喃基芬太尼(furanyl fentanyl)、U-47700等在內的芬太尼藥物，另外三人還經常在網站上使用化名「Alex」，購買者在他們的網站上選好想購買的物品後，三人會指導顧客到其他網站支付購物訂單，收到付款後，三人就會就會將顧客的貨物寄至蘭蒂斯處，然後由蘭蒂斯再用美國郵政系統寄至分散美國各地和世界其他國家的顧客手裡。

麥史文表示，蘭蒂斯在不到一年的時間裡，就寄出了約2900個裝有管制藥物的包裹；蘭蒂斯在蒙哥馬利郡警政廳工作至2014年。

麥史文也警告國際供應商，不要以為藏在電腦背後就可以在走私毒品的同時逍遙法外，就算作案者不在美國，美國政府也會將其捉拿歸案。

目前蘭蒂斯已經承認共謀運輸毒品和持毒罪，正等待量刑；三中國男子人在中國，若罪成將面臨終身監禁。

毒品紐約
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